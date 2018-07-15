فتح يشيد بجهود الإمارات الإغاثية في الحديدة

عدن (الاتحاد)

أشاد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، بالدور الإغاثي والإنساني الكبير لدول تحالف دعم الشرعية ومواصلة الجسر الجوي والبري والبحري لإغاثة محافظة الحديدة. وثمن فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» العملية النوعية من قبل الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ إنزال جوي لـ23 طناً من المواد الإغاثية والإنسانية لسكان محافظة التحيتا، بمحافظة الحديدة، باستخدام تقنية تحديد المواقع لإسقاط تلك المساعدات. وأهاب بالمنظمات الأممية تكثيف المساعدات الإغاثية والإنسانية لسكان الحديدة، والاستخدام الأمثل للأموال التي تتلقاها تلك المنظمات من المانحين في سرعة تقديم الدعم الإغاثي والإنساني لسكان المحافظة وإنقاذهم من الظروف المأساوية التي فرضتها ولا زالت تفرضها المليشيات الانقلابية على سكان المحافظة.

وأكد فتح أن على تلك المنظمات إدانة العمليات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية في إعاقة العمل الإغاثي والإنساني ومصادرة المساعدات الإنسانية في ميناء الحديدة والتهديد والاختطاف لموظفي المنظمات الأممية والتي كان آخرها إحراق مخازن برنامج الأغذية العالمي في المحافظة واقتحام مكتب البرنامج في كيلو 7 في المحافظة وخطف اثنين من الموظفين.

وقال «إن الحكومة ترحب وتقدر عالياً كافة الجهود الإغاثية والإنسانية الرامية لتحسين الوضع الإنساني في المحافظة وكافة المحافظات»، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة كل تصرفات الميليشيات الانقلابية الإجرامية بحق سكان تلك المحافظة والتي عملت بشكل كبير على تردي الوضع الإنساني لأبناء المحافظة.