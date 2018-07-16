التحالف ينفذ إسقاطاً جوياً لمساعدات إنسانية على التحيتا

الحديدة (وام)

نفذت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على أهالي شمال مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وذلك للتخفيف من وطأة معاناة الأشقاء اليمنيين ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمرون بها وذلك عبر استخدام المظلات والتي تستخدم تقنية «جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات». تضمنت المساعدات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية 13 طناً من المواد الغذائية والمياه المعدنية والتي تم إسقاطها واستفاد منها أكثر من 1700 يمني وشملت 243 سلة غذائية إضافة إلى المياه المعدنية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومنع أية أمراض قد تسببها المياه غير الصالحة للشرب في ظل الظرف المعيشي الذي يعيشه السكان شمال التحيتا. ويتميز «جهاز تحديد المواقع لإسقاط المساعدات» بأنه تقنية حديثة تستخدم في مجال إسقاط المساعدات عبر تحديد دقيق وسهل للمواقع المستهدفة بالمساعدات الإغاثية ومن ثم إسقاطها لتصل إلى المستهدفين، ويعتبر من أحدث الوسائل المستخدمة حالياً في مجال العمل الإنساني والإغاثي أثناء الحالات الطارئة. وجاءت عملية إسقاط المساعدات الإغاثية على الأشقاء في محافظة الحديدة ضمن حملة المساعدات الإماراتية العاجلة على أهالي المناطق المحررة وفي إطار الخطة الشاملة للتحالف العربي لإغاثة الحديدة والمناطق المحيطة بها بما يسهم في استقرار الوضع الإنساني الراهن.

ويأتي إسقاط السلال الغذائية كمرحلة أولى من المساعدات التي تتضمن المواد الأساسية والطحين وحليب الأطفال والمياه المعدنية بطريقة آمنة ودقيقة في المناطق التي يعيش سكانها أوضاعاً إنسانية صعبة. وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية جهودها الدؤوبة لتقديم العون والمساعدة للأشقاء في اليمن وذلك من خلال تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالتنسيق مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتأمين وصول المساعدات بشكل دقيق إلى المناطق المستهدفة والأشد احتياجاً. وقد بدأت فرق الهلال الأحمر الإماراتية توزيع السلال الغذائية والسلع الأساسية على أهالي شمال مديرية التحيتا المحررة بعد عملية إسقاطها جوا ليؤكد ذلك التزام الإمارات الإنساني تجاه الشعب اليمني وحرصها الشديد على تخفيف معاناته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وقال سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إن توزيع المساعدات الإغاثية والغذائية على أهالي المناطق المحررة بمحافظة الحديدة عبر عمليات الإسقاط الجوي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة والحرص المستمر على تلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني وتحسين الحياة المعيشية للأشقاء في المناطق المحررة وذلك ضمن جسر إغاثي بري وبحري وجوي موجه من الإمارات إلى سكان الحديدة والمناطق الحيطة بها.

وأضاف الكعبي أن المساعدات الإنسانية تتضمن المواد الغذائية لمساعدة أهالي مديرية التحيتا على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة بعد سنوات من التجويع والحصار الحوثي لهم، مشيراً إلى استمرار عملية إسقاط المساعدات الإغاثية جواً على سكان المناطق في الحديدة لمساعدتهم على تخطي الظروف الصعبة والتخفيف من معاناتهم. وعبر أهالي مديرية التحيتا والمناطق المحيطة بها عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة وتحديها للصعاب إضافة إلى دعمها غير المحدود للأسر اليمنية في محافظة الحديدة والحرص المستمر على رفع المعاناة عنها، مؤكدين أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية يسهم بشكل كبير في عودة الحياة الطبيعية وتحسين المستوى المعيشي بالمدن اليمنية فور تحريرها من ميلشيات الحوثي.