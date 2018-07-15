شبوة: تخرج دفعة عسكرية متخصصة في مكافحة الإرهاب



تاريخ النشر: الإثنين 16 يوليو 2018 عدن (الاتحاد) تواصل قوات التحالف العربي، إسناد الجهود اليمنية الرامية لإعادة بناء قوات وطنية، تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب. وشهد معسكر «بلحاف» في مديرية «رضوم» بمحافظة شبوة، عرضاً عسكرياً بمناسبة تخريج دفعة «الصاعقة والتدخل السريع» التابعة لقوات النخبة، عقب تلقيها تدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية، بدعم وإشراف من التحالف العربي. وشهد حفل التخريج، قيادات في التحالف العربي وقيادات أمنية وعسكرية ومحلية، حيث قدمت الدفعة المتخرجة عرضاً عسكرياً، عكست خلاله مدى المهارات والقدرات القتالية التي تلقونها أثناء فترة التدريب، والمرتكزة على تنفيذ الاقتحامات للأوكار الإرهابية. وأثناء الحفل، أكد القيادي صالح بن فريد العولقي، أحد الشخصيات البارزة في شبوة، أن قوات النخبة الشبوانية، أسهمت بشكل كبير في تعزيز الأمن والاستقرار في معظم مناطق المحافظة، مقدماً الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل للمنظومة الأمنية والتنموية في المحافظات المحررة. من جانبه، أكد وكيل محافظة شبوة، محمد صالح عديو، أن جهود دولة الإمارات والدعم اللامحدود لمحافظة شبوة، أسهم في نقلة نوعية في الحياة المدنية والعسكرية خلال فترة قياسية، لافتاً إلى أن تدريب وتأهيل قوات نوعية ومتخصصة، كان له الدور الفاعل في مكافحة الإرهاب وتطهير عدد من المواقع التي ظلت لسنوات بؤراً ومعاقل للتنظيمات الإرهابية في شبوة.