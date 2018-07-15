«تقييم الحوادث»: إجراءات التحالف تنسجم مع القانون الدولي

الرياض (وكالات)

قال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار منصور المنصور، أمس، إن الإجراءات التي اتخذها التحالف العربي في عمليات القصف تنسجم مع القانون الدولي.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أن مليشيا الحوثي تستخدم المباني التجارية كثكنات عسكرية.

وفند المنصور ادعاءات وأكاذيب مليشيا الحوثي الإيرانية حول استهداف المواقع المدنية والمساجد، وقال إن قوات التحالف لم تستهدف مسجد الحسيني في عدن كما ادعت مليشيا الحوثي، وأن العمليات العسكرية كانت بعيدة عن المسجد بنحو 4 كيلومترات في يوم 17-7-2015. واستعرض المنصور بالبيانات والخرائط العمليات العسكرية للتحالف في المناطق التي ادعت مليشيا الحوثي استهدافها، والتي أكدت أكاذيب الانقلابيين.