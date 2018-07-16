هادي يتعهد بتطهير المؤسسة العسكرية من الفساد

عدن (الاتحاد)

تعهد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، بتطهير المؤسسة العسكرية من مكامن وعناصر الفساد. وقال هادي لدى ترؤسه بعدن اجتماعاً موسعاً لقيادات وزارة الدفاع والمنطقة الرابعة، إن «مرحلة جديدة وحاسمة ستشهدها المؤسسة العسكرية بمختلف وحداتها لتطهير ذاتها من مكامن وعناصر الفساد، وتصحيح الأخطاء، ووضع حد للعشوائية والأسماء الوهمية والمزدوجة»، مشدداً على ضرورة «ترشيد الإنفاق وتسخير الإمكانات المحدودة للبناء النوعي، وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية». وأضاف «على المؤسسة العسكرية أن تكون عنواناً وقدوة للانتصار والنجاح باعتبارها سياج الوطن وحصنه المنيع إذا بنيت على أسس صحيحه بعيداً عن الولاءات والانتماءات الضيقة»، مؤكداً أن «مبدأ الثواب والعقاب سيكون حاضراً لمن أخل بقسمه العسكري ومسؤولياته». ولفت هادي إلى المسؤولية الوطنية والأخلاقية للمؤسسة العسكرية تجاه المجتمع، ودورها في رص الصفوف وحشد الإمكانات والطاقات لتحقيق التطلعات، وفي مقدمتها هزيمة المشروع الانقلابي لميليشيا الحوثي الإيرانية، والانتصار لليمن الاتحادي الجديد، المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

وأشاد الرئيس اليمني بالقيادات العسكرية وقوات الجيش المرابطة في خطوط التماس مع ميليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال في البلاد، وقال «لهم منا كل التحية، وسنولي الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والجرحى الذين قدموا كل ما يملكون دفاعاً عن الأرض والعرض»، مثمناً أيضاً «المواقف المشرفة للأشقاء في دول التحالف العربي الذين شاركونا محطات الفداء والبناء في تجسيد أصيل لروح الأخوة، ووحدة الهدف والمصير المشترك».