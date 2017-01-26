سعيد ياسين (القاهرة)

عادت ظاهرة تحويل المسلسلات التلفزيونية المأخوذة عن أفلام سينمائية شهيرة مجدداً في أكثر من مسلسل، علماً بأن هذه الظاهرة تعرضت لانتقادات شديدة طوال الخمسة عشر عاماً الماضية، خصوصاً وأن غالبيتها لم يحقق النجاح المأمول.

ويأتي في مقدمة هذه الأعمال مسلسل «الطوفان» الذي كان كتبه وأخرجه المؤلف بشير الديك في فيلم سينمائي عام 1985، وقام ببطولته محمود عبد العزيز، وفاروق الفيشاوي، ويشارك في بطولة المسلسل محمود عبد المغني، وأحمد زاهر، وروجينا، ويخرجه خيري بشارة الذي كان أخرج قبل أربعة أعوام مسلسل «الزوجة الثانية».

وقال المؤلف بشير الديك: إنه لا يزال على موقفه من أنه ضد استغلال الأفلام في الدراما، خصوصاً وأنه يرى أن كل الأعمال التي تم إعادة تقديمها مرة أخرى لم تأت بأي جديد وتم نقلها بالمسطرة، كما كانت استثماراً لجهد وتعب وأفكار الغير، وأشار إلى أنه حين عرض عليه السيناريست وائل حمدي مشروع مسلسله، وأن فكرته مستلهمة من فكرة فيلمه «الطوفان» وليست من الأحداث التي تناولها العمل، لم يجد لديه أي مانع، خصوصاً وأن المؤلف الشاب أكد له أن لديه رؤية معاصرة وجديدة.

ويعكف المؤلف تامر حبيب على تحويل سيناريو فيلم «لا تطفئ الشمس» الذي قام ببطولته شكري سرحان، وفاتن حمامة،، عن قصة للأديب إحسان عبد القدوس، وأخرجه صلاح أبو سيف 1961، وقال: سعدت كثيراً بإسناد تحويل العمل إلى مسلسل، خصوصاً وأنني استمتعت في طفولتي أثناء قراءتي الرواية الرومانسية التي كتبها عبد القدوس، وأشار إلى أن هناك شخصيات لم يبرزها الفيلم السينمائي سوف يركز عليها.

وبعد تأجيله من العام الماضي لأسباب إنتاجية، يسعى المخرج سمير سيف لتنفيذ مسلسل «المشبوه» الذي أخرجه في فيلم سينمائي عام 1981، وقامت ببطولته سعاد حسني، وعادل إمام، وفاروق الفيشاوي، وسعيد صالح، وعلي الشريف، ونعيمة الصغير، وفؤاد أحمد.

وقال: إن المسلسل زادت شخصياته وأحداثه عما قدم من قبل في الفيلم، وإنه فكر في إعادة تقديم قصة الفيلم بشكل جديد ومعاصر، وذلك على الرغم من تشابه الأحداث السياسية والأوضاع بين الفيلم والواقع الحالي، ولفت إلى رغبته في إخراج المسلسل بنفسه بدلاً من استثمار مخرج آخر لنجاح الفيلم، وتشويه صورته، خصوصاً وأنه سيعمل على الحفاظ على نجاح العمل الأصلي، بل سيضيف عليه.

قتل الزوج

وقالت المؤلفة هالة الزغندي: إن مسلسلها «حجر جهنم» الذي يدور حول ثلاث سيدات يخططن لقتل أزواجهن، ويضعن الخطة وتحديد طريقة القتل التي يعتمدن فيها على وضع السم لهم بالطعام، لكن يحدث ما لا يحمد عقباه، حيث ينجو أحد الأزواج، ويظل على قيد الحياة فيطاردهن لينتقم. ونفت أن يكون المسلسل مأخوذاً عن فيلم «المرأة والساطور» لنبيلة عبيد، وعبدالمنعم مدبولي، وماجد المصري، وأبو بكر عزت، وطالبت الجميع بمشاهدة المسلسل أولاً ثم الحكم عليه لاحقاً. يذكر أنه تم في السنوات الماضية تحويل عدد كبير من الأفلام السينمائية إلى مسلسلات، ومنها: «شئ من الخوف»، و«اللص والكلاب»، و«نحن لا نزرع الشوك»، و«الزوجة الثانية»، و«الباطنية»، و«الأخوة الأعداء»، و«سمارة»، و«العار»، و«رمضان أبو العلمين حمودة»، و«الكيف»، وغيرها.