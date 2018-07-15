المقاومة: تحرير الحديدة مفتاح لتحرير المحافظات الأخرى

عدن (الاتحاد)

أكد قائد اللواء الأول في المقاومة التهامية العقيد ركن أحمد الكوكباني، أن معركة تحرير الحديدة من ميليشيات الحوثي الإيرانية محسومة. وأضاف أن تحرير الحديدة يعتبر مفتاحاً لتحرير عدة محافظات أخرى وعلى رأسها العاصمة صنعاء، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد معركة فاصلة لاستعادة مركز المحافظة والميناء الاستراتيجي. وقال العقيد الكوكباني في تصريح له أن تحرير مدينة الحديدة وميناءها سيكون خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن تحرير الحديدة يمثل انتهاء المعركة مع الحوثيين ونهاية المشروع الإيراني الذي يحملونه.

وأضاف أن الحوثيين اعتمدوا منذ انقلابهم على الشرعية بشكل كامل على ميناء الحديدة لتأمين الجانب الاقتصادي والتسليح عن طريق تهريب الصواريخ والأسلحة النوعية القادمة لهم من إيران.

لافتاً إلى أن الميليشيات الانقلابية تحاول اللجوء إلى حرب العصابات داخل الحديدة من أجل الإضرار بالمدنيين، خصوصاً أن الحوثيين لجأوا بشكل مستمر لاستخدام الأهالي دروعاً بشرية. وأشار العقيد أحمد الكوكباني إلى أن التحالف العربي لعب دوراً رئيسياً في معركة الساحل الغربي إلى جانب التنسيق المشترك بين القوات المشتركة التي تخوض معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية من مدينة المخا وصولاً إلى محافظة الحديدة. وقال إن الميليشيات تتكبد خسائر كبيرة في مقاتليها الذين يتم الدفع بهم إلى محارق الموت كوقود لمعاركهم العبثية، مشيراً إلى أن المقاومة التهامية أسرت أكثر من 150 مسلحاً حوثياً أثناء عمليات تحرير الحديدة. وأشار العقيد الكوكباني إلى أن الميليشيات الحوثية خلفت الآلاف من الألغام قبيل فرارها من مديريات الحديدة المحررة والتي باتت تهدد الآلاف من المدنيين، مضيفاً أن معركة الألغام لا تقل أهمية من معارك التحرر والخلاص من هذه الميليشيات التي تتفنن في الانتقام من المدنيين وزرع المتفجرات بشكل عشوائي في المناطق السكنية.

وقال إن المقاومة التهامية وحدها، نزعت أكثر من 2000 لغم وعبوة ناسفة في منطقة الخوخة فقط، لافتاً إلى أن الكثير من المناطق لم يتم تطهيرها من الألغام حتى الآن.