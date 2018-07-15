المقاومة: تحرير الحديدة مفتاح لتحرير المحافظات الأخرى

عدن (الاتحاد)
أكد قائد اللواء الأول في المقاومة التهامية العقيد ركن أحمد الكوكباني، أن معركة تحرير الحديدة من ميليشيات الحوثي الإيرانية محسومة. وأضاف أن تحرير الحديدة يعتبر مفتاحاً لتحرير عدة محافظات أخرى وعلى رأسها العاصمة صنعاء، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد معركة فاصلة لاستعادة مركز المحافظة والميناء الاستراتيجي. وقال العقيد الكوكباني في تصريح له أن تحرير مدينة الحديدة وميناءها سيكون خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن تحرير الحديدة يمثل انتهاء المعركة مع الحوثيين ونهاية المشروع الإيراني الذي يحملونه.
وأضاف أن الحوثيين اعتمدوا منذ انقلابهم على الشرعية بشكل كامل على ميناء الحديدة لتأمين الجانب الاقتصادي والتسليح عن طريق تهريب الصواريخ والأسلحة النوعية القادمة لهم من إيران.
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وقال إن المقاومة التهامية وحدها، نزعت أكثر من 2000 لغم وعبوة ناسفة في منطقة الخوخة فقط، لافتاً إلى أن الكثير من المناطق لم يتم تطهيرها من الألغام حتى الآن.