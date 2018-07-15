انشقاقات في صفوف الحوثيين بالجراحي

عدن (الاتحاد)

شهدت مديرية الجراحي في محافظة الحديدة، توتراً كبيراً بين قيادات حوثية عقب محاولة إرسال العشرات من أبناء الجراحي للقتال في الخطوط الأمامية.

وأفاد مصدر محلي أن اشتباكات اندلعت في مبنى إدارة أمن الجراحي بين مسلحين حوثيين وآخرين موالين لهم من أبناء المديرية عقب محاولة قيادات حوثية إجبار منتسبي الأمن وشباب من أبناء المديرية لحضور دورات طائفية تمهيداً لنقلهم إلى جبهات القتال في التحيتا وحيس.

وأفاد مصدر أن أفراداً أمن الجراحي رفضوا الانصياع لتلك التوجيهات ما دفع بقيادات حوثية ومسلحين مرافقين لهم بالدخول في اشتباكات متبادلة، مضيفاً أن قوات الأمن في الجراحي أعلنت العصيان المسلح ضد الميليشيات الحوثية.

وقال إن وساطات محلية من قيادات «متحوثنة» في المديرية تدخلت من أجل احتواء الموقف بين الطرفين، مشيراً إلى أن القيادات الحوثية تقوم بالدفع بأبناء المديرية إلى القتال في الوقت الذي يتم فيه سحب عناصرها من الجبهات والعودة بهم باتجاه صنعاء.