تفجير ماكينة صراف آلي في بانكوك لسرقتها

بانكوك (د ب أ)

أعلنت الشرطة التايلاندية تفجير ماكينة صراف آلي (إيه.تي.إم)، أمس، في جريمة سرقة. ولم ترد تقارير حول وقوع إصابات، ولكن الانفجار ألحق أضراراً بممتلكات في محيط نصف قطره 30 متراً، حسبما أفادت الشرطة في منطقة براويت القريبة من مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك.

وقال تشاليرمكيات سريفوراكان، نائب مفوض الشرطة الملكية التايلاندية: «هذه هي جريمة السرقة الأولى من نوعها»، موضحا أن «لصوص ماكينات الصراف الآلي يستخدمون غالباً أدوات لفتح الماكينة ولا يفجرونها».

وأظهرت كاميرات المراقبة رجلاً يرتدي خوذة دراجة بخارية وهو يفر من الموقع ومعه أموال من الماكينة، وتم بعد ذلك اكتشاف سرقة نحو 14500 دولار من الماكينة. وقال تشاليرمكيات، إن: «المتفجرات المستخدمة ليست محلية الصنع»، معتبرا أنه «حادث سرقة، وليس حادثاً بدافع سياسي».

وفي مايو الماضي، تم زرع قنبلة أنبوبية داخل مستشفى يديره الجيش في بانكوك، وأسفر انفجارها عن إصابة 25 شخصاً. ووقع الحادث في الذكرى السنوية الثالثة للانقلاب العسكري، للاحتجاج على المجلس العسكري الحاكم حالياً.