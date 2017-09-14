القتل بالصعق عقاباً على الزواج

كراتشي (أ ف ب)

تبحث الشرطة الباكستانية عن زعيم قبلي أمر بجريمة «شرف» ارتكبها مراهقان عبر ربطهما في سرير وقتلهما صعقاً بالكهرباء كعقاب لهما على زواجهما من دون رضا عائلتيهما.

والضحيتان هما فتاة في الخامسة عشرة، وشاب في الثامنة عشرة ينتميان إلى قبائل البشتون، ويعيشان في كراتشي، حسب الشرطة التي لفتت إلى أن عائلة الشاب أقنعتهما بالعودة إلى بيت العائلة للزواج تمهيداً لتنفيذ الجريمة.

وقال ضابط في الشرطة إن «المجلس القبلي أصدر قراراً بقتل الفتاة صعقاً بالكهرباء على يد والدها وعمها والقيام بالأمر عينه مع الشاب على يد والده وعمه»، مضيفاً أن العائلتين دفنتا الجثمانين سراً.

وأوقفت الشرطة أفراد العائلة الذين تشتبه في ضلوعهم في الجريمتين، بتهمة القتل العمد وإخفاء الأدلة. غير أن الزعيم القبلي الذي أمر بارتكاب الجريمة لا يزال متوارياً.