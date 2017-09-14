«الأردن الدولي للأفلام» يكرم ياسر المصري

عمان (رويترز)

يكرم مهرجان الأردن الدولي للأفلام في دورته الخامسة التي تنطلق اليوم، الممثل الأردني ياسر المصري الذي لفت الأنظار في شهر رمضان الماضي بتجسيده شخصية الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في الجزء الثاني من مسلسل «الجماعة».

وقدم المصري (46 سنة) عشرات الأفلام والمسلسلات في الأردن قبل أن يشق طريقه إلى القاهرة العام 2011 من خلال فيلم «كف القمر».

وتنظم وزارة الثقافة بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين مهرجان الأردن الدولي للأفلام في الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر الجاري، بمشاركة أفلام من مصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والسويد ورومانيا وهولندا والصين وأستراليا والبرازيل والهند وكوسوفو، إضافة إلى الأردن. وقال مدير المهرجان المخرج محمد الضمور: «حجم المشاركة الواسعة يمثل خطوة للأمام». وتقام على هامش المهرجان ورشة «صناعة الأفلام بالموبايل»، فضلاً عن استضافة السينمائي العراقي محمد شكري جميل (79 سنة) للحديث عن مشواره الفني.