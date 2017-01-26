داليا البحيري في «اللعبة شمال»

القاهرة (الاتحاد)

تعود داليا البحيري إلى السينما بعد غياب عشر سنوات، حيث تشارك في بطولة فيلم «اللعبة شمال» أمام أحمد الفيشاوي وناهد السباعي وبيومي فؤاد عن قصة لمدحت السباعي وإخراج مصطفى أبوسيف، وتدور أحداثها في إطار ﻛﻮﻣﻴﺪﻱ رومانسي، حول شاب وفتاة يعانيان من صعوبات عديدة مادية واجتماعية في سبيل محاولة إتمام زواجهما، وعلى نحو غير متوقع، تعرض صاحبة الشركة التي يعمل بها كلاهما عرضاً مغرياً يساعدهما على حل جميع مشاكلهما، لكنه سيضع حبهما في موضع اختبار.

وكانت آخر مشاركة سينمائية لداليا عام 2007 من خلال فيلم «جوبا» أمام مصطفى شعبان وغسان مسعود وأحمد عبدالغني وإخراج أحمد سمير فرج، وركزت نشاطها الفني خلال السنوات الماضية على بطولة عدد من المسلسلات التلفزيونية التي تنوعت ما بين الاجتماعية والكوميدية، ومنها «صرخة أنثى» و«بنت من الزمن ده» و«ريش نعام» و«القاصرات» و«في غمضة عين» والجزأين الأول والثاني من «يوميات زوجة مفروسة أوي».