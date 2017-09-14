«إيرما» يحول سان مارتن الكاريبية لأطلال

عواصم (وكالات)

أكد الصليب الأحمر الهولندي أمس، أن الإعصار إيرما دمر نحو ثلث المباني في الشطر الهولندي من جزيرة سان مارتن الكاريبية، وألحق أضراراً بأكثر من 90% منها. وفيما بدأ بعض سكان جزر فلوريدا كيز العودة إلى منازلهم التي لم يجدوا منها إلا الأنقاض، أكد مسؤولون أن الإعصار العنيف

أودى بحياة أكثر من 60 شخصاً، بينهم 18 على الأقل، في فلوريدا التي ظل فيها والولايات المجاورة، نحو 5.8 مليون مبنى سكني وتجاري من دون كهرباء مع تأكيد أكبر شركة للكهرباء بالمنطقة أن الأجزاء الغربية من فلوريدا ستبقى في ظلام حتى 22 سبتمبر الحالي.

وقال الصليب الأحمر الهولندي في بيان إن «الضرر في سان مارتن التي أصبحت أشبه بأطلال، أكبر مما كنا نظن سابقا» مبيناً أنه بجانب توزيع الماء والغذاء، سيبدأ إنشاء مساكن للطوارئ. وتوجه إلى الأراضي التابعة للسيادة الهولندية من الجزيرة التي يخضع شطرها الآخر لفرنسا، خبراء في الإنقاذ والبحث بعد أن سجلت المنظمة الطوعية نحو 200 شخص مفقود. وقال الصليب الأحمر إنه سيلجأ إلى الطائرات من دون طيار لرصد احتياجات السكان على الشطر الهولندي من الجزيرة الذي يعيش فيه 40 ألف نسمة.

وأعلن البيت الأبيض الليلة قبل الماضية، أن الرئيس دونالد ترامب سيتوجه اليوم إلى فلوريدا لتفقد الأضرار. من جهتها، أعلنت بريطانيا أمس، تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (1ر33 مليون دولار) لدعم جهود إغاثة الجزر الكاريبية المتضررة. وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن 200 جندي إضافي سيلتحقون بنحو ألف جندي آخرين في الجزر الكاريبية للمساعدة بعمليات الإغاثة وإصلاح البنى التحتية.