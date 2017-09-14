الأردن: السجن المشدد بحق 17 مداناً بالإرهاب

جمال إبراهيم(عمّان)

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أحكاماً بحق 17 متهماً أدينوا بـ 30 قضية إرهابية بتهم، «محاولة الالتحاق بجماعات وتنظيمات إرهابية»، والترويج لأفكار جماعة إرهابية».

وتراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين ما بين الوضع بالأشغال الشاقة 15 سنة والوضع بالأشغال 3سنوات.وأعلنت هيئة المحكمة براءة وعدم مسؤولية اثنين من تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

وقررت المحكمة إحالة متهم إلى المركز الوطني للصحة النفسية، وعرضه على لجنة طبية نفسية لتقييم وضعه النفسي فيما إذا كان يعاني أية أمراض نفسية وتسليمها تقرير حول وضعه.

وفي الإطار ذاته، واصلت المحكمة النظر بـ 13 قضية أمنية مرتبطة بتنظيمي«داعش وجبهة النصرة»، مستمعة خلالها إلى عدد من شهود النيابة، فيما قدم عدد منهم إفادات دفاعية وبينات في القضايا المذكورة.