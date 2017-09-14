القضاء على 6 إرهابيين بغارات أميركية في الصومال

واشنطن (د ب أ)

شنت القوات الأميركية ثلاث غارات جوية أمس في الصومال، أسفرت عن مقتل ستة مسلحين من جماعة الشباب الإرهابية. وأشارت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا في بيان إلى تنفيذ العمليات العسكرية في جنوب الصومال (نحو 260 كيلومتراً من العاصمة مقديشو). وتابع البيان: «القوات الأميركية ستواصل استخدام كل الإجراءات المرخصة والملائمة لحماية الأميركيين، ولإبطال التهديدات الإرهابية»، بما في لذلك التعاون مع القوات في المنطقة.

وتدعم الولايات المتحدة الأميركية العمليات ضد هذه الجماعة الإرهابية الصومالية، التابعة لتنظيم القاعدة، في إطار مكافحة عالمية للإرهاب. وشنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا الأسبوع الماضي غارتين منفصلتين، أدتا إلى مقتل أربعة من إرهابيي حركة «الشباب».