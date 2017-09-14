جيش الجزائر يدمّر 16 مخبأ للإرهابيين

الجزائر (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن الجيش الجزائري دمر 16 مخبأ للإرهابيين في عمليتين منفصلتين قرب العاصمة الجزائر.

وقالت الوزارة، في موقعها الرسمي على الإنترنت أمس، إن مفرزة للجيش وفي إطار محاربة الإرهاب وخلال عمليات بحث وتمشيط بولاية تيبازة غربي العاصمة الجزائر، دمرت 12 مخبأ للإرهابيين، و4 قنابل تقليدية الصنع. وحسب الوزارة، تحفظت المفرزة على معدات تفجير وأجهزة اتصال ومواد غذائية وألبسة وأغراض أخرى. وأشارت إلى أن مفرزة أخرى للجيش دمرت أربعة مخابئ بولاية بومرداس(50 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائر). كما ضبطت مفرزة للجيش، مسدساً رشاشاً من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة بولاية تمنراست أقصى جنوبي البلاد.

وكانت مفرزة للجيش دمرت ثلاثة مخابئ الاثنين، بولاية البويرة، فيما اعتقلت مفرزة أخرى 4 عناصر لدعم الجماعات الإرهابية بمنطقة برج باجي مختار، الحدودية مع مالي.