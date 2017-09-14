إيطاليا تعيد سفيرها إلى القاهرة بعد 17 شهراً

القاهرة (أ ف ب)

وصل السفير الايطالي الجديد إلى القاهرة أمس بعد أكثر من عام على سحب ايطاليا سفيرها السابق من مصر إثر خلافات بين البلدين حول قضية تعذيب وقتل طالب الدكتوراه الايطالي جيوليو ريجيني، حسب ما قال مسؤولون. وقالت مصادر دبلوماسية بمطار القاهرة إن السفير الإيطالي لدى مصر جيانباولو كانتيني وصل الى القاهرة قادما من روما على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الايطالية.

وغادر السفير الايطالي السابق في مصر موريتسيو ماساري القاهرة في 10 أبريل 2016 تنفيذا لقرار استدعائه للتشاور الذي اتخذته حكومته نتيجة خلافات بين السلطات القضائية في البلدين حول التحقيقات في قضية تعذيب وقتل ريجيني. وكان ريجيني (28 عاما) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية يعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى في وسط القاهرة في 25 يناير ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب شديد.