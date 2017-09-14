مقتل 5 مسلحين وإحباط هجوم إرهابي في سيناء

القاهرة (وكالات)

أعلن الجيش المصري أمس أنه أحبط هجوما إرهابيا في محافظة شمال سيناء، مشيرا إلى مقتل 5 مسلحين واثنين من جنوده خلال الاشتباكات التي صاحبت محاولة الهجوم. وأورد المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: نجحت قواتنا في إحباط عملية إرهابية استغلت فيها العناصر الإرهابية حالة الرؤية الضعيفة لوجود الضباب، وقام أحد العناصر التكفيرية مرتدياً حزاما ناسفا بمحاولة اقتحام أحد الارتكازات الأمنية للقوات المسلحة».

وتابع الرفاعي: «ونتيجة ليقظة عناصر الارتكاز الأمني قتل الإرهابي المرتدي الحزام الناسف»، مضيفا أن 5 مسلحين قتلوا فيما أصيب اثنان آخران ولاذ بقية المهاجمين بالفرار، مؤكدا أن القوات المصرية تلاحقهم. وأضاف أن جنديين استشهدا خلال الاشتباكات مع المسلحين.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل المتهم الرئيس بارتكاب هجوم البدرشين في مواجهة أمنية بالإسكندرية. وأشارت الداخلية المصرية، في بيانها، إلى أنه في إطار تواصل الجهود لتحديد وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب حادث الهجوم المسلح الذي وقع بتاريخ 14 يوليو 2017 واستهدف القوة الأمنية المعينة بدائرة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة وأسفر عن استشهاد خمسة من رجال الشرطة، وما توصلت إليه المعلومات بشأن الحادث من انتماء العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكابه لإحدى البؤر التكفيرية واتخاذها من وكرين كائنين بمنطقتي «السادس من أكتوبر، فيصل بالهرم» مكاناً لاختبائهم ومداهمة الوكرين بتاريخ 25يوليو 2017، والذي أسفر عن مصرع أربعة من تلك العناصر وضبط الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الحادث وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة.

وأوضحت الداخلية المصرية، أن عمليات تتبع باقي عناصر البؤرة التكفيرية المتورطة في ارتكاب الحادث كشفت عن تحديد مكان اختباء المتهم الخامس والأخير والذي يعد المنفذ الرئيس للحادث الهارب، عز عيد محمد مليجي، وشهرته عز الأسود بإحدى الشقق السكنية بمنطقة البيطاش بالدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وأشارت المعلومات إلى اتخاذه العديد من الوسائل التأمينية للتخفي للحيلولة من دون رصده واستخدامه بطاقة رقم قومي خاصة بشخص آخر. أضافت الداخلية المصرية، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تم استهداف مكان اختباء المتهم المذكور إلا أنه بادر بإطلاق الأعيرة النارية حال استشعاره باقتراب القوات الأمنية الأمر الذي أُضطر القوات للتعامل معه مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على بندقية خرطوش وكمية كبيرة من الطلقات، وتوالى النيابة التحقيق في الواقعة.