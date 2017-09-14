عباس يلتقي ترامب في نيويورك

رام الله (د ب أ)

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مسؤول الإعلام فيها، ناصر القدوة أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك هذا الشهر. وقال القدوة، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إن اللقاء سيتم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأم المتحدة وقبيل إلقاء عباس خطابه أمامها في العشرين من الشهر الجاري.

وقلل القدوة من سقف التوقعات الفلسطينية إزاء التحرك الأميركي بشأن حل القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن واشنطن لم تبلور حتى الآن رؤية واضحة لعملية السلام كما لم تعتمد حل الدولتين لإنهاء الصراع بخلاف موقف الإدارة الأميركية السابقة. وقال إن مواقف واشنطن وعدم تبنيها موقفاً واضحاً ضد الاستيطان الإسرائيلي مصدر للقلق للفلسطينيين.

وأكد أنه لن يكون هناك أي تغيرات إقليمية دون حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي أولاً، مبدياً ثقته بالموقف العربي الداعم في هذا المجال.