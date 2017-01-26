عبلة كامل تبحث عن مسلسل كوميدي

القاهرة (الاتحاد)

تبحث عبلة كامل حالياً عن نص كوميدي بعدما ركزت نشاطها خلال الفترة الماضية على أعمال تراجيدية اجتماعية، كان آخرها الجزء الرابع من «سلسال الدم» المقرر عرضه خلال شهر مارس المقبل، ويشاركها بطولته رياض الخولي ورشوان توفيق وهادي الجيار.

عبلة تميزت في عدد من الأعمال الكوميدية سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح، ومنها مسلسلات «لن أعيش في جلباب أبي» و«حروف النصب» و«عيش أيامك» و«عفاريت السيالة» و«ريا وسكينة» وست كوم «نص أنا ونص انت»، وأفلام «هيستريا» و«اللمبي» و«اللي بالي بالك» و«كلم ماما» و«سيد العاطفي» و«عودة الندلة»، ومسرحيات «اعقل يا دكتور» و«وجهة نظر» و«وجع دماغ» و«الحادثة».

وكانت عبلة اعتذرت مؤخراً عن المشاركة في بطولة الجزء الثاني من «أفراح ابليس» الذي شاركت في جزئه الأول العام 2009 أمام جمال سليمان وأحمد عبدالغني وأيتن عامر وريهام عبدالغفور وهبة مجدي وسماح السعيد وإخراج سامي محمد علي، وحلت مكانها في الجزء الجديد صابرين.