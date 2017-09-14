روسيا: «داعش» بدأ تهريب أمواله إلى دول أوروبية

موسكو (وكالات)







كشف ديميتري فيوكتيستوف نائب رئيس قسم التحديات والتهديدات الجديدة بالخارجية الروسية أمس، أن تنظيم «داعش» بدأ بتحويل أمواله من الأراضي الخاضعة له إلى دول أجنبية، متوقعاً هزيمته الوشيكة.



وأوضح «أن داعش الذي بدأ يشعر بهزيمته الوشيكة باشر بتحويل الأموال إلى دول أجنبية، بما فيها أوروبية».

وتابع «أن تلك الأموال ستصرف على دعم خلايا داعش هناك، وتنفيذ عمليات إرهابية في تلك الدول، وشراء السلاح والعتاد والذخائر».



وأكد أن «داعش» يسعى لتعويض خسائره في الأرباح من تجارة النفط في سوريا، وإيجاد مصادر دخل جديدة، ويلجأ إلى عمليات متعلقة بالعملات الأجنبية وتهريب القطع الأثرية والمخدرات.

وشدد فيوكتيستوف على أن التدمير المادي لبنى «داعش» التحتية يمثل أحد الوسائل الأكثر فعالية لمكافحة تمويل نشاط هذا التنظيم.



وأكد أن «داعش أعلن دنانيره الذهبية والدراهم الفضية والنقود النحاسية»، وأنه «باع أكثر من 100 ألف دينار بأعلى من 180 دولارا للدينار الداعشي، ماعاد إليه بـ18 مليون دولار».

