إنزال جوي أميركي قرب الحدود العراقية مع الأردن وسوريا

بغداد (الاتحاد، وكالات)

أعلن مصدر عسكري عراقي أمس، قيام قوة أميركية بعملية إنزال جوي بين الحدود العراقية الأردنية السورية، أقصى غرب العراق، بهدف ضبط المناطق الحدودية مع البلدين. في حين أفادت مصادر استخبارية من داخل مدينة الحويجة جنوب غرب كركوك العراقية أمس، بمقتل قيادي في تنظيم «داعش» وأربعة من مرافقيه في قصف على المدينة، ما دفع عددا من عناصر «داعش» إلى الهروب من نقاط التفتيش ومقارها.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن «قوة أميركية، قامت بتنفيذ إنزال جوي من إحدى الطائرات الحربية، على الخط الدولي السريع من جهة الرمادي بين حدود دولتي الأردن وسوريا». وأضاف أن «القوات الأميركية انتشرت على الخط السريع بالمنطقة ذاتها، وقامت بنشر العشرات من الجنود الذين يحملون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأسلحة استكشافية، علاوة على قيامهم بجولات استطلاعية برية بالمنطقة الصحراوية القريبة من المنطقة».

وأوضح أن» الجنود الأميركان مازالوا ينتشرون بالمنطقة حتى اللحظة، لافتا إلى أن الانتشار قد يكون له علاقة بتحرير مدن غرب العراق، علاوة على حماية الحدود مع الأردن، وإمكانية ضبط الحدود مع سوريا، من الميليشيات الموالية لإيران» .

من جهة أخرى، أفادت مصادر استخبارية من داخل مدينة الحويجة جنوب غرب كركوك أمس، بمقتل قيادي في تنظيم «داعش» وأربعة من مرافقيه في قصف على المدينة، ما دفع عددامن عناصر «داعش» إلى الهروب من نقاط التفتيش ومقارها.

وفي ديالى، انطلقت عملية عسكرية لتمشيط بساتين حوض الهاشميات، والغالبية وناحية هبهب شمال غرب بعقوبة، لتعقب خلايا «داعش»، مما أسفر عن مقتل 14 عنصرا من التنظيم.