تشكيل لجنة أمنية وعسكرية لمحاربة القاعدة في حضرموت وشبوة

بسام عبدالسلام(عدن)

أعلنت الحكومة الشرعية في اليمن عن تشكيل لجنة أمنية وعسكرية في محافظتي حضرموت وشبوة من أجل توحيد لمحاربة تنظيم القاعدة والخلايا الإرهابية في القرى والمديريات التي تنشط فيها تلك التنظيمات المتطرفة بالمحافظتين. وأعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر أن اللجنة مكونة من محافظي حضرموت وشبوة إلى جانب قائد المنطقة العسكرية الأولى، ونائبي رئيس هيئة الأركان والداخلية من وضع مقترحات وخطط قادمة لمحاربة الخلايا الإرهابية واتخاذ خطوات عملية ضدها خلال الفترة القادمة. وترأس بن دغر في مدينة المكلا حضرموت، اجتماعاً ضم القيادات العسكرية والأمنية بمحافظتي حضرموت وشبوة بحضور محافظي المحافظتين ومسؤولين في الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأضاف رئيس الوزراء إلى أن الحاجة القائمة الآن بعد طرد عناصر تنظيم القاعدة في حضرموت وشبوة إلى جهد أمني وعسكري وسياسي ومدني للنهوض بالمحافظة، بل إنها بحاجة إلى تنمية وتطوير شامل، مضيفاً أن الإخوة الأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية وبمؤازرة ودعم ميداني من الإمارات قدموا دعماً معنوياً وعسكرياً للشرعية في جبهات القتال ومحاربة الإرهاب لإعادة الاستقرار والأمن في البلد. ودعا رئيس الوزراء إلى محاربة الأفكار المتطرفة والمتعصبة ونبذها، مشدداً على ضرورة تكاتف السلطة المحلية والتنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية وتفعيل الاجتماعات بين القيادات الأمنية والعسكرية للخروج بأفكار تعزز الأمن والاستقرار.

وأطلقت قوات الأمن اليمنية حملة واسعة أمنية لتعقب فلول تنظيم القاعدة التي عاودت الظهور في المناطق الوسطى بمحافظة أبين، جنوب البلاد، من بينها مديرية الوضيع مسقط رأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وتمكنت القوات الحكومية من الانتشار في مديريتي الوضيع ومودية، ونصبت عدداً من الحواجز التفتيشية في طرقات رئيسة ومداخل المديريات، كما شنت حملة مداهمة لعدد من المناطق والمواقع التي يشتبه بتمركز العناصر الإرهابية في الوضيع مودية، حيث تم اعتقال عدد من العناصر المتورطة مع الجماعات المتطرفة وإحالتها للتحقيق.