محادثات بين صالح والحوثي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة

صنعاء (الاتحاد)

أجرى الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح أمس الأربعاء، محادثات مباشرة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع حليفه عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة الحوثية الانقلابية. وهدفت المحادثات المباشرة بين صالح والحوثي، وهي الأولى من نوعها بين الرجلين، إلى إنهاء حالة التوتر والاحتقان المتصاعدة منذ أسابيع بين طرفي الانقلاب في صنعاء على خلفية اتهامات متبادلة بالخيانة والفساد. وبدأ المتمردون الحوثيون المرتبطون بإيران بالتصعيد إعلامياً وعسكرياً ضد صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام منذ أواخر أغسطس عندما نظم الطرف الثاني تظاهرة ضخمة في صنعاء بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحزب، واعتبرها الحوثيون استعراضاً للقوة يهدف لتقويض نفوذهم في شمال البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثيين، محمد عبدالسلام، في تغريدة على تويتر، «تم التواصل المباشر بين القيادات العليا لجماعة الحوثي والمؤتمر»، وعزا ذلك إلى حرص الطرفين على وحدة صف تحالفهما الذي يخوض معارك في العديد من مناطق البلاد ضد قوات الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية. وأكد عبدالسلام أن المحادثات المباشرة بين صالح والحوثي تأتي في إطار تعزيز «الشراكة الوطنية لما فيه مصلحة الاستقرار الداخلي ودعم الجبهات العسكرية، وإرساء مبدأ الحوار والتفاهم لإزالة الإشكالات» بين طرفي الانقلاب في صنعاء، حيث يسود القلق أجواء العاصمة وسط مخاوف من اندلاع صراع مسلح بين ميليشيات الحوثي وقوات موالية للمخلوع.

وقال القيادي بحزب «المؤتمر»، نبيل الصوفي، إن المحادثات ناقشت «تحديات الحال في صنعاء بوضوح وشفافية مطلقة»، وشارك فيها أيضاً صالح الصماد، رئيس المكتب السياسي لجماعة الحوثي، وعارف الزوكا، أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام. وذكر أن المحادثات أفضت إلى اتفاق على «مراجعة القرارات» الأخيرة التي أصدرتها جماعة الحوثي وقضت بإقالة قيادات حكومية مؤتمرية من مناصبها وتعيين عناصر حوثية بدلاً عنها، مضيفاً أنه تم الاتفاق أيضاً على إعادة بناء التحالف بين الطرفين لمعالجة الاختلالات كافة.