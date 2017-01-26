رفيعة الهاجسي.. مذيعة هواء «مـن خلف الكواليس»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

للمرة الأولى، تخوض الإعلامية الإماراتية رفيعة الهاجسي تجربة تقديم البرامج المباشرة، وذلك من خلال برنامج اكتشاف المواهب التمثيلية الأول من نوعه في الشرق الأوسط «أراب كاستينج»، لا سيما أن تجاربها السابقة كانت من نوعية البرامج المسجلة وأبرزها «الدماني»، معترفة بأنها واجهت بعض الصعوبات حتى استطاعت الوقوف على مسرح «أراب كاستينج» بكل ثقة، وفي الوقت نفسه تؤكد أنها لم تسحب البساط من زميلتها المذيعة دانيلا رحمة التي تشاركها تقديم حلقات البرنامج.

وأكدت الهاجسي لـ «الاتحاد»، أنه انتابتها حالة من الصدمة عندما علمت بأن عنصراً نسائياً سوف يشاركها التقديم، لا سيما أنها اعتقدت مثلما يحدث في أغلب البرامج أن يتعاون معها مذيع وليست مذيعة، لكنها عندما التقت دانيلا، انسجمت معها، وبدأتا في التحدث عن البرنامج وكيفية تعاملهما خلال تقديمه، لافتة إلى أنه من خلال التدريبات و«البروفات»، وجدت أن دانيلا قريبة من القلب، وسهلة التعامل، وارتاحت معها كثيراً.

وأوضحت أنها ارتاحت في تجربة التقديم مع العنصر النسائي، خصوصاً أنه كان من الصعب أن تنسجم مع مذيع في «أراب كاستينج»، خصوصاً مع وجود استعراضات وفقرات تتطلب وجودهما معاً.

مصداقية وشفافية