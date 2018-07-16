تدشين النسخة العربية من كتاب الرئيس الصيني

فاطمة عطفة (أبوظبي)

استضاف مسرح منارة السعديات في أبوظبي، أمس، حفل تدشين النسخة العربية من كتاب فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش ندوة ثقافية عن الكتاب لمتحدثين من الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

حضر الحفل، كل من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، وسعادة الدكتور علي بن تميم، مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، وني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

ورحبت معالي نورة بنت محمد الكعبي في الكلمة التي ألقتها خلال الندوة الثقافية بالحضور، وأكدت الدور الكبير للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة من الآباء المؤسسين إلى الأبناء حاملي الأمانة، حيث وضعت قيادتنا نصب عينيها الريادة في تعزيز قيم التواصل والتلاقي وتقدير ثقافة الآخر مستنيرة في ذلك بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الذي أدرك مبكراً أهمية الانفتاح على العالم لأجل ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للتسامح ومنصة لتلقي وتكاتف الإنسانية جمعاء، وهو القائل: «إن بابنا مفتوح وسيظل دائماً كذلك». وأضافت: إنّ بابنا مفتوح وقلوبنا مفتوحة متسامحة، وعقولنا منفتحة لا على الجوار القريب فقط الذي تضمن علاقتنا الشقيقة التي تربطنا معه روابط النسب والدم واللغة والدين ووحدة السيرة والمصير، بل على العالم كّله من أدناه إلى أقصاه، وها هي قيادتنا الرشيدة تنتهج سياسات التلقي والتكامل والتعاون مع العالم في جميع المجالات ومع الصين خصوصاً.

وقالت: نسعى مع الصين إلى تعميق وتمتين العلاقات الثقافية والمعرفية، واجتزنا شوطاً كبيراً من هذا الجانب، وحققنا إنجازاً مهماً يتبلور كل يوم في مزيد من مبادرات الترجمة والنشر والتوزيع وبرامج الابتعاث للطلبة وتعليم اللغتين العربية والصينية في كل من البلدين، وتوجيه شبابنا وخريجينا إلى الصين كخيار علمي وعملي ونموذج مثالي لاكتساب الخبرات والمعارف أياً كان مصدرها خاصة إذا اشتملت على تجربة عريقة في الحكم الراشد والواعي والمقتدر على أن يحقق التنمية ويعزز الاستدامة والوفرة والرخاء لبلد المليار والنصف مليار بشري.