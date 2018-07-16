تدشين النسخة العربية من كتاب الرئيس الصيني

فاطمة عطفة (أبوظبي)
استضاف مسرح منارة السعديات في أبوظبي، أمس، حفل تدشين النسخة العربية من كتاب فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش ندوة ثقافية عن الكتاب لمتحدثين من الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.
حضر الحفل، كل من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، وسعادة الدكتور علي بن تميم، مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، وني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.
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وقالت: نسعى مع الصين إلى تعميق وتمتين العلاقات الثقافية والمعرفية، واجتزنا شوطاً كبيراً من هذا الجانب، وحققنا إنجازاً مهماً يتبلور كل يوم في مزيد من مبادرات الترجمة والنشر والتوزيع وبرامج الابتعاث للطلبة وتعليم اللغتين العربية والصينية في كل من البلدين، وتوجيه شبابنا وخريجينا إلى الصين كخيار علمي وعملي ونموذج مثالي لاكتساب الخبرات والمعارف أياً كان مصدرها خاصة إذا اشتملت على تجربة عريقة في الحكم الراشد والواعي والمقتدر على أن يحقق التنمية ويعزز الاستدامة والوفرة والرخاء لبلد المليار والنصف مليار بشري.
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