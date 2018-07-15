مستخدم «تويتر» .. عقلاني في الصباح عاطفي في المساء

برلين (د ب ا)

أظهرت دراسة واسعة لتحليل تغريدات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن أغلب الناس تميل إلى التفكير العقلاني والتحليلي في الصباح، ويصبحون أكثر عاطفية واندفاعاً في المساء... حلل الباحثون في جامعة بريستول البريطانية أكثر من 8 مليارات كلمة بثها أكثر من 800 مليون مستخدم على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» للوصول إلى هذه النتائج. وقام خبير الذكاء الاصطناعي «نيلو كريستياني» وزملاؤه في الجامعة بتقييم أخبار محللة على «تويتر» من أكثر من 54 مدينة رئيسة في بريطانيا على مدى 4 سنوات، حيث تم تصنيف التغريدات على أساس 73 مؤشراً ترتبط بأنماط التفكير المختلفة، وأظهرت الدراسة التي نشرت مجلة «بلوس وان» العلمية نتائجها، أن رسائل «تويتر» في الساعتين الخامسة والسادسة صباحاً، تحتوي على أكبر قدر من الكلمات المرتبطة بالتفكير المنطقي والذكاء والتعليم.

في الوقت نفسه، يتغير نمط الحديث على «تويتر» في المساء والليل، حيث يصبح أكثر عاطفية وتهوراً، وغالباً ما يكون أكثر اجتماعية، وخلال الساعتين الثالثة والرابعة بعد الظهر، تكون الكلمات المعبرة عن التفكير الوجودي والعواطف الإيجابية الأكثر حضوراً.