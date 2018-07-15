إحياء ذكرى «المئوية الأولى» لمانديلا

جوهانسبرج (أ ف ب)

تحتفي جنوب أفريقيا هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بالذكرى المئوية الأولى لولادة بطلها ومحررها نلسون مانديلا الذي جسد حلماً لم يكتمل بعد. فبعد خمس سنوات على وفاته، لا يزال مانديلا يحتفظ بهالة عالمية لنضاله ضد نظام الفصل العنصري في بلاده ورسالة المصالحة التي نشرها، ما سمح لبلاده بطي الصفحة وتجنب حمام الدم. ويتذكر سائق مانديلا السابق وحارسه الشخصي فؤاد فلوريس، بساطة بطل النضال ضد الفصل العنصري، واهتمامه الكبير.

ويروي لوكالة فرانس برس «عندما نالت ابنتي الشهادة الثانوية العامة، كتب لها رسالة تهنئة قصيرة بخط اليد. كان يتحمس كثيراً عند رؤية الأطفال، ويتجاهل الترتيبات الأمنية، وكان هذا أكبر كابوس لنا».

في 18 يوليو 1918، ولد مانديلا في قرية مفيتزو في ترانسكي جنوب شرق البلاد، في عائلة تيمبو الملكية في قبيلة هوسا.

في العام 1943، انتسب للمجلس الوطني الأفريقي، وفي العام التالي ساهم في تأسيس رابطة الشبيبة التابعة للحزب.