«ميركات» يكشف أسرار الظواهر الفضائية

كارنارفون (أ ف ب)

تعوّل جنوب أفريقيا على التلسكوب اللاسلكي «ميركات» الذي دشّنته قبل أيام، في أن يكون حجر الأساس لشبكة موزّعة على قارّتين تشكّل أكبر مرصد فضائي لاسلكي في العالم لدراسة الظواهر الأعنف في أعماق الفضاء. وقال نائب الرئيس الجنوب أفريقي ديفيد مابوزا، إن هذا التلسكوب «سيكون الأكبر من نوعه في العالم، مع صورة أوضح من صورة التلسكوب الفضائي هابل بخمسين مرة».

ودشّن التلسكوب «ميركات» في صحراء كارو «جنوب غرب»، وهو مؤلّف من 64 صحناً لاقطاً، منتشرة حول مدينة كارنارفورن، ومن المقرّر أن يُضاف إلى التلسكوب ثلاثة آلاف جهاز، ستوزع في مناطق عدة من القارة الأفريقية، من بوتسوانا وغانا وكينيا وموزمبيق إلى ناميبيا وزامبيا، وشارك أكثر من 200 عالم ومهندس وتقني في تصميم «ميركات» وصنعه، وقد أنفقت عليه جنوب أفريقيا 205 ملايين يورو.

ويُتوقّع أن يعمل التلسكوب مع حلول العام 2030، بالتعاون مع دول منها كندا وإيطاليا والصين والسويد ونيوزيلندا وهولندا وبريطانيا وأستراليا.