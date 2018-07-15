تتعايش على «مياه رادياتير» سيارتها.. 7 أيام

نيويورك (رويترز)

قالت السلطات إنه تم إنقاذ امرأة من ولاية أوريجون الأميركية من قاع جرف ساحلي بكاليفورنيا بعد اختفائها قبل أسبوع، حيث تمكنت من البقاء على قيد الحياة من خلال شرب الماء من رادياتير سيارتها الجيب التي تحطمت.

وأوضح متحدث باسم قائد شرطة مقاطعة مونتيري، أن اثنين من المتجولين عثرا على انجيلا هرنانديز «23 عاماً» مساء الجمعة الماضي بعد أن شاهدا سيارتها الجيب مغمورة جزئياً في قاع جرف عمقه 200 متر في منطقة بيج سور، وحظي اختفاؤها باهتمام واسع النطاق بعد أن شوهدت هي وسيارتها آخر مرة على فيديو كاميرا مراقبة في محطة بنزين كارميل في 6 يوليو على بعد نحو 50 ميلاً شمالي الطريق الرئيسي الذي عُثر عليها فيه.

وأشارت شرطة الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا في بيان، إلى أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشالها من الجرف، ونقلها بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى قريب.