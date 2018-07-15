أمسية تستعيد ذكرى تأسيس دار الشعر في تطوان

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دار الشعر في تطوان، برنامج «حدائق الشعر»، يوم أمس الأول، في حديقة دار الشعر والمتحف الأثري بالمدينة، حيث شهدت إعلان تأسيس الدار، وذلك ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إنشاء بيوت الشعر في الوطن العربي، وتابع الحضور منحوتات عبد الكريم الوزاني في معرضه التشكيلي.

تحدث في الأمسية الشاعر المغربي علال الحجام، ومدير دار الشعر مخلص الصغير، أشاد الوزاني باختيارات دار الشعر بتطوان، وقرأ عبد الرحمن الفاتحي قصائد باللغة الإسبانية.