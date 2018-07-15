من 18 إلى 28 يوليو بتونس «المحرس الدولي» ينطلق بشعار «الفوتوغرافيا فن شعبي ومستنير»



تاريخ النشر: الإثنين 16 يوليو 2018 ساسي جبيل (تونس) تحت شعار «الفوتوغرافيا فن شعبي ومستنير»، تنطلق الدورة 31 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية، في تونس، من 18 إلى 28 يوليو الجاري. وأكدت إدارة المهرجان في مؤتمر صحفي لها عقدته بمدينة الثقافة بالعاصمة، تسجيل مشاركة ما لا يقلّ عن 60 فناناً من 18 بلداً، مشيرة إلى إعداد مجموعة من الورشات للمصوّرين الفوتوغرافيين الهواة في الاختصاص الفني الذي اختارته، بالإضافة إلى ورشات في ترميم للأعمال الموجودة في حديقة الفنون وصيانتها، وكذلك ورشة أخرى موجهة للأطفال واليافعين. أما المعارض الفنية، فتتوزع بين رواق يوسف الرقيق ومقر المهرجان وقاعة عبد العزيز الرقيق وحديقة الفنون، حيث ستحتضن هذه الفضاءات أعمال الفنانين المشاركين في الدورة، إلى جانب الأعمال المنجزة في الورشات خلال حفل الاختتام. وتنتظم منابر حوارية فكرية تحت عنوان «من أجل قيم كوسموبوليتية مبدعة»، يستمع فيها رواد المهرجان إلى مداخلات علمية، يلقيها كلّ من إبراهيم النجار من المملكة العربية السعودية، وخالد أبو الذهب من مصر، ومحمد شكير من المغرب، بالإضافة إلى فاتح بن عامر ووسام غرس الله ونجيب الشوك ونادية إدريس من تونس. وتستهلّ الدورة 31 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية، بتدشين المعارض الفنية، يليها عرض كرنفال بالشوارع الرئيسة للمدينة، تؤثثه فرقة ماجورات قابس وطبال قرقنة وكورال زهور الياسمين ومجموعة بالي راقص.