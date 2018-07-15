120 عملاً في «الشارقة وجهة نظر» تحت شعار «الأداء»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

افتتحت مؤسسة الشارقة للفنون، أول أمس، النسخة السادسة من معرضها الفوتوغرافي «الشارقة وجهة نظر»، في الرواق 1، من المباني الفنية للمؤسسة الواقعة في ساحة المريجة بالشارقة، وتمحورت ثيمة المعرض هذا العام حول فكرة «الأداء»، ويستمر حتى 8 سبتمبر المقبل، بمشاركة 42 مصوراً من فئات عمرية مختلفة من الدولة والمقيمين في دول مجلس التعاون، ونحو 120عملاً فوتوغرافياً، مقدمين مقاربة لفكرة الأداء عبر تجسيد أي إيماءة أو حركة أو فعل. كما تم افتتاح معرض «اتفاقية طرابلس» الذي يستمر لمدة 3 شهور في مبنى رقم 4 بمنطقة الفنون.

وأكدت الشيخة نوار القاسمي، مدير التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون، أن معرض «الشارقة وجهة نظر» في دورته السادسة يعد أحد المعارض السنوية المهمة التي تقيمها المؤسسة ضمن برامجها المجتمعية، والتي تسعى إلى دعم ممارسة التصوير الفوتوغرافي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف إلى تطوير مهارات المصورين المحليين والإقليميين، وتشجيع تعاونهم، ليس عبر تواصلهم فقط، بل بما يتخطى ذلك إلى فضاءات المجتمعات الثقافية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت الشيخة نوار القاسمي، إلى أن معرض «اتفاقية طرابلس» الذي يقام بالتعاون مع العربية للطيران، ضمن برنامج الشركة لإقامة القيمين، سيتم تنظيمه بشكل سنوي، وتطلق المؤسسة دعوة سنوية مفتوحة للقيمين يقدمون أفكارهم، ويستخدمون شبكة رحلات العربية للطيران لاختيار الفنانين من دول مختلفة، ويدعوهم لإقامة أعمال فنية معاصرة. وتأتي الشراكة بهدف دعم الفن والثقافة على صعيد التنمية الثقافية والمدينية في المنطقة، وتعزيز فهم الطبيعة الترابطية المتزايدة التي تتسيد عصرنا. وأوضحت أن المعرض من تقييم رينان لارو ويضم مجموعة من الفنانين المعاصرين والمنصات البحثية، متناولين الطرق التي يتداخل بها الفن المعاصر في حوار مع التاريخ. وركزت معظم الأعمال على الموسيقا والتاريخ والأداء. وتقدم المواد الأرشيفية للمطبوعات، والصور الفوتوغرافية، والمراسلات، والمقطوعات الموسيقية، والتسجيلات الصوتية الماضية، بوصفه منتجاً للأفكار له اتصاله الثقافي بالحاضر.

وأكد علي مراد، منسق التواصل الاجتماعي في مؤسسة الشارقة للفنون، أن معرض «الشارقة.. وجهة نظر»، في دورته السادسة هو مبادرة مجتمعية، أطلقتها المؤسسة لدعم ممارسة التصوير الفوتوغرافي في دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة 42 مصوراً، وتسعي هذه المبادرة لتطوير تقنيات ومهارات المصورين، وتشجيعهم على التبادل الثقافي فيما بينهم.

وأشار إلى أن المعرض يقدم هذا العام ثيمة «الأداء»، والتي تجسد أي حركة ضمن عروض أدائية متنوعة.

وأضاف مراد أن الأعمال المعروضة اختيرت بناء على مدى تقاربها وملاءمتها لثيمة المعرض، ومدى وضوح الصورة وجودتها، كما اشتملت الصور على جانب فني إبداعي، وفكرة واضحة، وعكست الأعمال الفنية المعروضة مجتمعاً نابضاً بالحياة، حيث تم توجيه دعوة مفتوحة لكافة المصورين في دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في نسخته السادسة في أبريل الماضي، وقد استجاب لهذه الدعوة ما يزيد على 80 مشاركاً من شتى الخلفيات الاحترافية والمهارات والاهتمامات، ووصل مجموع الصور المقدمة إلى 400 صورة فوتوغرافية، اختارت منها لجنة التحكيم ما يزيد على 120 صورة، تنوعت ما بين تجسيد لأشخاص وحيوانات وجمادات ومفردات تراثية في طور الحركة في عروض أدائية عفوية وأخرى معد لها.