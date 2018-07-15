اقتصاد كوريا الجنوبية قد يتضرر بسبب الحرب التجارية

سول (د ب ا)

ذكر تقرير صدر أمس، أن الحرب التجارية المتصاعدة بين أميركا والصين ربما يكون لها تأثير سيء على اقتصاد كوريا الجنوبية، الذي يعتمد بصورة كبيرة اقتصادياً على الصين.

ويشار إلى أن أكبر اقتصاديين في العالم في حالة خلاف حول التجارة، مما دفع الجانبين لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد بعضهما، حيث كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً عن فرض رسوم إضافية ضد بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام فقط من فرض واشنطن رسوماً على بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار، وهددت بكين بفرض رسوم مماثلة على بضائع أميركية، يشار إلى أميركا والصين تعدان أبرز شريكين تجاريين لكوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن معهد أبحاث هيونداي القول، إن تراجع النمو الاقتصادي الصيني بنسبة 1% سوف يؤدي إلى تراجع الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 1.6% والنمو الاقتصادي بنسبة 0.5%.

ويذكر أن الصادرات الكورية الجنوبية للصين مثلت 26.7% من إجمالي الصادرات الكورية الجنوبية خلال النصف الأول من العام الجاري.