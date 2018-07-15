ارتفاع عدد السيارات المسجلة في كوريا الجنوبية

سيؤول (د ب ا)

أظهرت بيانات حكومية، أمس، أن عدد السيارات المسجلة في كوريا الجنوبية استمر في الزيادة خلال العام الجاري، ليتجاوز 22.8 مليون وحدة حتى نهاية يونيو الماضي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل القول، إن إجمالي عدد السيارات المسجلة بلغ 22882035 وحدة، بارتفاع بنسبة 1.6% مقارنة بنهاية العام الماضي. ويمثل هذا العدد سيارة لكل 2.3 شخص يعيش في الدولة، صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وأشارت البيانات إلى أنه على الرغم من تباطؤ نمو تسجيل السيارات، إلا أن نسبة التسجيل تجاوزت 3.2% هذا العام. وتوقعت الوزارة أن يبلغ عدد السيارات المسجلة بحلول نهاية العام 23 مليون سيارة.

وأظهرت البيانات أن 91.1% من بين السيارات المسجلة مصنعة محلياً. كما مثلت السيارات الصديقة للبيئة 1.7% من السيارات التي تسير في شوارع كوريا الجنوبية، وذلك مقارنة بنسبة 1.3% العام الماضي.