«الحمرا» تطلق فندق «روڤ منار مول»

رأس الخيمة (الاتحاد)

وقعت مجموعة الحمرا المتخصصة في مجال التطوير العقاري والاستثمار في رأس الخيمة، اتفاقية مع مجموعة إعمار للضيافة لإدارة فندق «روڤ منار مول» الجديد في مدينة رأس الخيمة.

وستباشر الحمرا التي أنهت للتو المرحلة الأولى من مشروع توسعة وتطوير المنار مول بتكلفة 100 مليون دولار، أعمال البناء في الفندق الجديد في وقت لاحق من هذا العام، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في العام 2020.

وستسهم علامة «روڤ» المعاصرة التي تم تطويرها كمشروع مشترك بين مِراس القابضة وإعمار العقارية بجذب جيل جديد من الزوار للاستمتاع بتجربة مميزة من التسوق والترفيه في رأس الخيمة. وتم تصميم الفندق الجديد الذي يضم 250 غرفة خصيصاً للمسافرين العصريين الباحثين عن خدمة موثوقة وحديثة وغير معقدة في بيئة تعتمد على التقنيات المتطورة.

وقال بينوي كوريان مدير عام مجموعة الحمرا: «يعد المنار مول وجهة رئيسية للأنشطة الاجتماعية والتجزئة والترفيه في رأس الخيمة، ويجذب أعداداً كبيرة من السياح إلى الإمارة. وستسهم إضافة فندق روڤ منار مول إلى محفظة مشاريعنا الحالية بجذب مجموعة أوسع من الزوار وخاصةً من الشباب ومحبي التسوق والسكان الراغبين بقضاء عطلة داخل دولة الإمارات. وسيقدم الفندق لضيوفه تجربة شاملة وترفيهية تركز على تقديم المتعة والقيمة مقابل المال».

من جانبه، قال أولیفییه هارنیش، الرئیس التنفیذي لمجموعة إعمار للضیافة: «من خلال فندق روڤ منار مول، فإننا نقدم للمسافرين الشباب في رأس الخيمة وجهة تلاقي تطلعاتهم على كافة المستويات. وعلاوة على تقديم خدماته للسياح، فإن الفندق الجديد سيكون خياراً مثالياً لزوار المول، إضافة إلى الشريحة المتنامية من الزوار الذين يفضلون قضاء العطلات داخل الدولة».