«إكسبو 2020 دبي» يدعو قطاع التجزئة لبيع منتجات علامته التجارية

دبي (وام)

أعلن «إكسبو 2020 دبي» إتاحة الفرصة لشركات البيع بالتجزئة من جميع الأحجام للاستفادة من الفرص التجارية المتاحة قبل انطلاقه وأثناء انعقاده وبعد ختامه، حيث سيفتح يوم 17 يوليو 2018 باب تقديم العطاءات عبر الإنترنت أمام جميع الشركات لاختيار بائعي التجزئة الرسميين للمنتجات التي تحمل علامته التجارية، وذلك حتى 30 يوليو 2018.

ومع وجود أكثر من 5000 نوع من المنتجات الرسمية المرخصة والمتاحة للبيع، يرغب إكسبو 2020 في التعاون مع الشركات التي يمكنها تقديم تجربة بيع بالتجزئة على مستوى عالمي للملايين من زواره والمتحمسين له من جميع أنحاء العالم. وسيجري بيع المنتجات الرسمية عبر متاجر بيع بالتجزئة في موقع إكسبو 2020 مساحتها الإجمالية 4000 متر مربع، وكذلك عبر منافذ مرخصة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الإنترنت،

وسيحصل بائعو التجزئة المختارون على الحقوق الحصرية المتمثلة في تصميم عمليات البيع بالتجزئة للمنتجات التي تحمل علامة إكسبو 2020 دبي وإدارتها وتسويقها.

وقالت جيليان هامبرجر، نائب رئيس أول - الشؤون التجارية في إكسبو 2020 دبي: «إن عرض بيع التجزئة الذي يتيحه إكسبو 2020 فريد، وإنه ليس فقط فرصة رائعة لتجار التجزئة للاستفادة من الطلب العالمي على الهدايا التذكارية والتذكارات، وإنما يتيح لهم أيضاً توفير منصة بيع متاحة بسهولة لقاعدة عملاء كبيرة». وأضافت هامبرجر: «لأن الابتكار موجود في صميم إكسبو 2020 دبي، سيكون عرضنا للبيع بالتجزئة باستخدام أحدث التقنيات بهدف تحسين رحلة الزائر بشكل أكبر، كما نرغب في العمل بشكل وثيق مع تجار التجزئة لتقديم تجربة تسوق على مستوى عالمي للملايين من زوار إكسبو 2020 وعشاقه».

وستستند عمليات البيع بالتجزئة في إكسبو 2020 إلى نموذج حقوق الامتياز لضمان سلاسة العمليات وإتاحة عائدات مجدية للتجار.

وعن مزايا هذه الاستراتيجية قالت جيليان هامبرجر: «سيستفيد تجار التجزئة الذين يعملون مع إكسبو 2020 دبي من اسم تجاري عالمي راسخ، إضافة إلى منتجات عالية الجودة يجري تصنيعها من قبل أكثر من 70 شركة مرخصة رسمياً». وبوحي من الشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل» وموضوعاته الفرعية الفرص والتنقل والاستدامة، ستغطي المنتجات الحاملة لعلامة إكسبو 2020 دبي التجارية مجموعة من الأسعار والفئات بما في ذلك الهدايا التذكارية والتذكارات ومنتجات الصحة والجمال ولعب الأطفال والألعاب والمنتجات المصنوعة محلياً المرتبطة بشخصية إكسبو 2020 والتي من المقرر أن يكشف عنها في الأشهر المقبلة.

وسيتضمن عرض البيع بالتجزئة في إكسبو 2020 وجود أربعة منافذ بيع ثابتة تقع في مناطق شديدة الجذب للزوار.. واحد في كل منطقة من مناطق الموضوعات الفرعية الثلاث، والرابع في ساحة الوصل المحور المركزي لموقع إكسبو.

كما سيتمكن الزوار من شراء بضائع من متاجر الهدايا داخل بعض الأجنحة وأكشاك البيع بالتجزئة والعربات المتنقلة والبائعين الجوالين.