توجه إماراتي للاستثمار في التعدين والتكنولوجيا بأميركا اللاتينية

يوسف البستنجي (سنتياغو، تشيلي)

أكد عبدالرزاق هادي، سفير دولة الإمارات لدى تشيلي، أن هناك توجهاً إماراتياً كبيراً للاستثمار في قطاعات التعدين وتطوير التعاون العلمي والتكنولوجي والأكاديمي وخطط لتحفيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة الإمارات ودول أميركا اللاتينية، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون والعمل معاً من كلا الجانبين، ضمن خطة تمتدد لفترة 4 أو 5 سنوات مقبلة، تحظى خلالها قطاعات الاستثمار الجديدة بالأهمية القصوى.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لهادي، على هامش الاحتفال بتدشين شركة طيران الإمارات الأسبوع الماضي، وجهتها الجديدة إلى العاصمة التشيلية سنتياغو، عبر ساوباولو، لتصبح المحطة الرابعة في أميركا الجنوبية المرتبطة برحلات مباشرة من دبي.

وستسير «طيران الإمارات» 5 رحلات أسبوعياً على متن طائراتها من طراز بوينغ 777 - 200 إلى هذه المحطة الجديدة، لتكون هذه الوجهة رقم 161 عالمياً ضمن شبكة الوجهات التي يطير إليها الناقل الوطني الإماراتي.

وقال هادي الذي كان في استقبال الرحلة الأولى لطيران الإمارات لدى وصولها لمطار سنتياغو الدولي، إن دولة الإمارات تسعى دائماً لتوطيد علاقاتها مع الشعوب، وأضاف: «نحن في عام زايد وكان من اهتمامات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، التواصل مع الشعوب، واليوم وصلنا إلى أقصى مكان في أميركا الجنوبية وهي تشيلي». وأكد هادي في تصريحات أدلى بها للوفد الإعلامي المرافق للرحلة الافتتاحية لهذه الوجهة الجديدة للشركة، على المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات في علاقاتها الدولية، مشيراً إلى أنه بفضل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، فإن الإماراتيين لا يحتاجون اليوم إلى تأشيرة دخول إلى الكثير من دول العالم ومنها دولة تشيلي، كما لا يحتاج التشيليون إلى تأشيرة لدخول دولة الإمارات.