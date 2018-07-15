841 مليون درهم أرباح «الاتحاد الوطني» النصفية

أبوظبي (الاتحاد)

حقق بنك الاتحاد الوطني 841 مليون درهم، أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام 2018، و416 مليون درهم في الربع الثاني من العام بانخفاض قدره 2٪ عن الربع السابق نتيجةً لمواصلة المجموعة إتباع سياستها الانتقائية في زيادة الأصول بالإضافة إلى سداد بعض القروض المستحقة.

وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني «واصلت المجموعة الحفاظ على قوتها المالية بالإضافة تحقيق مستويات كافية من السيولة، كما واصلت المجموعة العمل بسياستها الانتقائية والحذرة في زيادة الأصول وإدارة المخاطر المتعلقة بها، ومن المتوقع استمرار تحسن هامش الأرباح خلال العام على خلفية زيادة العائد على الأصول مقارنة بتكاليف التمويل.

واصلت المجموعة العمل بسياستها الانتقائية في زيادة الأصول والذي أدى بالإضافة إلى التسويات الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) وسداد بعض القروض المستحقة إلى انخفاض صافي القروض والسلفيات في النصف الأول من العام بنسبة 5٪ ليسجل مبلغ 67.3 مليار درهم كما في 30 يونيو 2018، وجديراً بالذكر، فإن هنالك العديد من المعاملات الجديدة لازالت قيد المراجعة والتي من المتوقع أن يتم تسجيلها في النصف الثاني من العام.

سجل إجمالي أصول المجموعة مبلغ 100.6 مليار درهم كما في 30 يونيو 2018 بانخفاض هامشي قدره 2٪ عن نفس الفترة من العام السابق.