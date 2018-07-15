«الأبنية الخضراء» يناقش خفض الانبعاثات في المدن إلى صفر

دبي (الاتحاد)
يناقش «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» السبل المثلى لتوسعة نطاق مبادرات الأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية والتحول نحو خفض الانبعاثات الكربونية في مدن بأكملها إلى معدل صافي يبلغ الصفر، وذلك خلال مؤتمره السنوي السابع الذي يقام في 9 أكتوبر 2018 في فندق «بولمان دبي كريك سيتي سنتر» تحت شعار «نحو الصفر: رؤية لمدن المستقبل».
ويتولى «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء، تنظيم المؤتمر الذي يقام للعام الثاني على التوالي تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ وتطوير مفاهيم الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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