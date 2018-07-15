«الأبنية الخضراء» يناقش خفض الانبعاثات في المدن إلى صفر

دبي (الاتحاد)

يناقش «‬مجلس ‬الإمارات ‬للأبنية ‬الخضراء» ‬السبل ‬المثلى ‬لتوسعة ‬نطاق ‬مبادرات ‬الأبنية ‬ذات ‬الانبعاثات ‬الكربونية ‬الصفرية ‬والتحول ‬نحو ‬خفض ‬الانبعاثات ‬الكربونية ‬في ‬مدن ‬بأكملها ‬إلى ‬معدل ‬صافي ‬يبلغ ‬الصفر، ‬وذلك ‬خلال ‬مؤتمره ‬السنوي ‬السابع ‬الذي ‬يقام ‬في ‬9 ‬أكتوبر ‬2018 ‬في ‬فندق «‬بولمان ‬دبي ‬كريك ‬سيتي ‬سنتر» ‬تحت ‬شعار «‬نحو ‬الصفر: ‬رؤية ‬لمدن ‬المستقبل»‬.

ويتولى «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء، تنظيم المؤتمر الذي يقام للعام الثاني على التوالي تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ وتطوير مفاهيم الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء:» تشير التقديرات أنه وبحلول عام 2050، سيقطن نحو 70% من سكان العالم في المدن. وإذا ما أردنا تحقيق أهداف اتفاقية باريس خلال هذه الفترة، هنالك حاجة ملحة لبناء اقتصاد عالمي صفري الكربون الأمر الذي يتطلب تمهيد الطريق أمام مدن ذات انبعاثات صفرية. وتمثل هذه التحديات، والفرص الكامنة فيها، محور النقاشات التي سيتطرق إليها المؤتمر الذي يحظى برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة للعام الثاني على التوالي.