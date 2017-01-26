الاستجابات الأولية دليل النمو العقلي

خورشيد حرفوش (القاهرة)

يجب أن تعي الأم طبيعة تطور نمو تفكير وإدراك واستجابات وليدها لأنها أول المؤشرات الدالة على سلامته الصحية بشكل عام، وتطور نموه العقلي والانفعالي بشكل طبيعي، فمن خلال الملاحظة المبكرة لأي ظاهرة تبدو غير طبيعية أو غير مألوفة، يسهل تداركها وعلاجها قبل أن تتعقد حالته ويصعب التعامل معها.

ومن أهم ما يجب على الأم ملاحظته منذ أيام الولادة الأولى تطور استجابات الطفل (ردة فعله) اللاإرادية تجاه الصوت والضوء والحركة والشم واللمس وكل ما يحيط ببيئته من حوله. فعند الولادة يكون نظام عينيي الوليد الفسيولوجي وجهازهما البصري بسيطا، ويكون النظام الحركي والأفعال الانعكاسية - في حالة تعرض عينية للنور- مماثلة لما تؤديه عينا الشخص الراشد من وظائف، ولكل ما يترجمه الدماغ. فردة الفعل اللاإرادية لديه، التي يطلق عليها «الرجع»، شأنها عند الشخص الراشد، تكون بإغماض العينين والإشاحة بالوجه إذا ما استطاع تحريك رأسه. وقد يستعمل الطفل في أيامه الأولى عينا واحدة وينظر باتجاه واحد. وفي غضون أيام يستخدم كلتا عينيه. وفي نهاية الشهر الثاني يكاد يسدد نظره بإحكام تجاه شيء أمامه. وإذا ما تحرك هذا الشيء إلى الأمام والخلف فإنه يتابعه بنظرات لا تحكمها الدقة، لكنها سرعان ما تكتسب السرعة والتحكم. وهذه أول خبرة يدرك بها الطفل شيئاً ما. وإذا ما لامست بشرته شيئا، وتسبب في إيلامه، انكمش محاولاً الابتعاد عن مصدر الأذى، وهذه الأحداث وسواها من الظواهر التي تحدث في مجال عالمه المحدود، ولا يعلم عن طبيعتها شيئاً.

نمط الإدراك

تقول الدكتورة ناهد النمر، استشارية العلوم السلوكية، إن المولود لا يميز بين النور والصوت المتجه نحوه من مكان بعيد، ولا يميز بين ملمس الأشياء الخارجية وحرارتها أو برودتها، ولا بين امتلاء معدته وخلوها إلا بقدر ما تحدث له تقلصاتها الشديدة من ألم فيصرخ منها لافتاً إليه الأنظار، موضحة أن الطفل في الشهرين الأولين من حياته يدرك أن بعض الأحداث تتكرر على نحو معين، وإن لم يتبين نمط إدراكه بعد سبباً لهذا التكرار. وغالبا ما يقع هذا التكرار لهذه الأشياء مجتمعة في وقت واحد، وفي مكان معين، وفي اتجاه خاص. فهو يربط مثلا بين موعد إرضاعه وطريقة الإرضاع وما يحدث له من متعة، وبين الراحة والمتعة اللتين يحسهما بعد امتلاء معدته. ويربط هذه الفعاليات ببعضها وبفتراتها المنتظمة المتتالية. وتتابع «هو يبدأ يربط بين قنينة الإرضاع مثلاً، وبين ملمسها وحركتها، وبين العناية بجسمه، فتصبح هذه كلها عوامل مقترنة في ذهنه، وعلامات كافية تدل على موعد الإطعام، وإن كان إدراكه في هذه الفترة بعيدا عن الإدراك الشعوري الواضح».

وتذكر «في مرحلة تالية يغدو قادراً على تمييز أمه، وعلى سماع صوتها بل ورائحتها»، لافتة إلى أنه لا يمكن الجزم على وجه التأكيد ما إذا كان قادراً خلال الشهور الأولى من حياته على تمييز أمه. فهي تبدو له مزيجاً من أنماط اللمس والنظر والصوت والتذوق والرائحة. وهي إدراكات حسية تتصل بمصدر واحد سار بالنسبة له وهو الرضاعة.

تفكير بسيط

وتقول إن أفعال الطفل وحركاته خلال الشهور الأولى من حياته أفعال وحركات غريزية محضة. فنشاطه يدور حول فمه الذي هو في مهمته التي تكاد تكون خطوة أولى في التفكير البسيط، وإن الطفل فيما بين الشهر الثالث والسادس يبدأ يميز بين محيطه الخارجي وبين أمه كشخص له الأثر الأكبر في حياته، وتقول إن الطفل وفي الشهر الثالث يلتفت إزاء مصدر صوت الإنسان ويربط بين الصوت ومصدره. وفي الشهر الخامس يمد الطفل يديه بحركة مصدر اللذة عنده، وتبدأ في الشهر الثاني إحساساته الحركية التي لا نظام فيها، فإذا شاهد شيئا يتدحرج نحو يده فإنه يحاول مسكه، وبعدها مدة يحبو نحو الشيء ويحاول إيصاله إلى فمه. وهنا تبدأ أول خبره له في اختيار طبيعة الأشياء من حيث ليونتها أو صلابتها أو برودتها أو حرارتها. وهي فترة تجربة وملاحظة. وتعتبر أول خطوة نحو إدراك العالم.

وتوضح أنه في نهاية العام الأول من حياة الطفل يستطيع أن يدرك بأن للشيء الواحد خاصية واحدة إذا ما وضع بأوضاع مختلفة، ويصبح قادراً كذلك على إدراك المسافات. ويتم إدراكه على نحو بسيط للمسافات والمجالات الواقعة ضمن مجاله في نهاية العام الثاني، مضيفة أن الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع التحليل، فالأشياء تبدو له كليات متداخلة مع بعضها، ويقرن أعماله بالأصوات فهو يحسب أن هذه الأصوات جزء من الاستجابة الاجتماعية التي يرددها كصدى لأصوات الآخرين. وعندما يسمع صوت أمه وهي تردد اسمه، يصبح للتسمية عنده مغزى يمكنه من الحصول على ما يريد. ويبدأ يدرك أن لكل شيء اسماً خاصاً به، فيحاول تسمية ما يقع أمامه. وإذا ما رأى شيئا لم يألفه من قبل فإنه يسميه بما هو مألوف لديه سلفا، وإن لم يكن صحيحا.