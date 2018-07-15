أرباح «أبوظبي الإسلامي» ترتفع 3 % خلال النصف الأول

أبوظبي(الاتحاد)

حقق مصرف أبوظبي الإسلامي 1.163 مليار درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام 2018 بارتفاع نسبته 3.0% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

و ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 1.2% على أساس سنوي لتصل إلى 101.2 مليار درهم بنهاية 30 يونيو 2018، ليحافظ المصرف على مكانته كأحد أكثر المصارف سيولةً في دولة الإمارات، حيث بلغ معدل تمويل العملاء إلى الودائع 75.4%. وواصل المصرف نهجه المحافظ فيما يتعلق بمنح التمويلات وإدارة رأس ماله، مما أدى إلى انخفاض قيمة أصول تمويل العملاء بنسبة 0.6% على أساس سنوي لتصل إلى 76.3 مليار درهم بحلول 30 يونيو 2018.

تخطى عدد عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي حاجز المليون عميل في دولة الإمارات العربية المتحدة، أي ضعف عدد عملائه المسجل قبل خمس سنوات.

وانخفضت نفقات المصرف بنسبة 0.4٪ وذلك بفضل برامج المنصات والقنوات الرقمية والعمل على تعزيز كفاءة وإنتاجية موظفيه، مع ضمان استمرار تمتع العملاء بأفضل خدمة ممكنة أدى ذلك إلى تحقيق بعض الاستقرار في نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 45.8٪ مقارنة مع 45.7% في النصف الأول من العام 2017.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بما في ذلك أدوات الشق الأول من رأس المال) 16.5 مليار درهم بنهاية 30 يونيو 2018، ما يمثل زيادة بنسبة 6.2٪ على أساس سنوي، ومعدل نمو تراكمي بنسبة 6.4٪ على مدى 3 سنوات.

ويبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرف أبوظبي الإسلامي بحسب معايير بازل 3 حالياً، 16.83٪، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من رأس المال بحسب نفس المعايير 15.74٪ ومعدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 10.28٪، وجميعها أعلى من الحد الأدنى التنظيمي الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.