سفير الإمارات في كولومبيا يزور «غرفة أبوظبي»

أبوظبي(الاتحاد)

استقبل محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمكتبه في مبنى الغرفة، سالم راشد العويس، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، بحضور كل من عبدالله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي، نائبي مدير عام الغرفة.

وتم خلال اللقاء، بحث الفرص المتاحة لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا.

وأكد محمد هلال المهيري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تضاعف خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يدل على أهمية العمل على تطوير هذا التعاون بشكل أوسع، وتعزيز جهود شركات ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال فتح آفاق لمجالات اقتصادية عديدة وجديدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين، تعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وأشار المهيري إلى أن غرفة أبوظبي تعمل على تشجيع المستثمرين والشركات في الإمارات على دخول الأسواق العالمية بشكل عام، والاستثمار فيها وإقامة المشروعات، وذلك في إطار جهود غرفة أبوظبي لتوفير فرص استثمارية جديدة للشركات والمؤسسات الإماراتية للمساهمة بشكل فاعل في هذه الأسواق، لا سيما دول أميركا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا.

وأضاف أن الغرفة تعمل على تنمية التعاون التجاري والاقتصادي، ودعم الجهود المبذولة لزيادة المبادلات التجارية، وتنشيط الاتصالات بين رجال الأعمال في إمارة أبوظبي وجمهورية كولومبيا في مختلف المجالات والقطاعات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات، وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وإقامة شراكات تجارية واستثمارية واسعة، خاصة أن دولة الإمارات تعد من أكبر دول العالم من حيث حجم الاستثمارات الخارجية على صعيد القطاع الخاص‏‭‬. وأعرب سالم راشد العويس، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، عن استعداده لأشكال الدعم كافة لأهداف ومساعي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، لكونها تمثل الذراع الاقتصادية لدولة الإمارات، فيما يتعلق بتنظيم وتوسعة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية لإمارة أبوظبي داخل الدولة وخارجها.