دبي(وام)
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي الانتهاء من دراسات الأعمال الهندسية لمشروع المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا وذلك ضمن عقد الخدمات الاستشارية التي تشمل دراسات التصميم والدراسات الهيدرو- جيولوجية والجيولوجية والبيئية والجيو - تقنية والحفريات العميقة وتصميم الأنفاق المائية العميقة والخزان العلوي والمحطة الكهرومائية وطرح مناقصة تزويد المواد للموقع والإشراف على الأعمال الإنشائية والتركيب والاختبارات في الموقع والتدشين.
وكانت الهيئة قد أرست عقد الخدمات الاستشارية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 58 مليون درهم على مجموعة «إي دي إف» / EDF / الفرنسية.. وتعد المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء في سد حتا الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات وبعمر افتراضي يتراوح بين 60 و80 عاماً.
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