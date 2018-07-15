دبي(وام)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي الانتهاء من دراسات الأعمال الهندسية لمشروع المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا وذلك ضمن عقد الخدمات الاستشارية التي تشمل دراسات التصميم والدراسات الهيدرو- جيولوجية والجيولوجية والبيئية والجيو - تقنية والحفريات العميقة وتصميم الأنفاق المائية العميقة والخزان العلوي والمحطة الكهرومائية وطرح مناقصة تزويد المواد للموقع والإشراف على الأعمال الإنشائية والتركيب والاختبارات في الموقع والتدشين.

وكانت الهيئة قد أرست عقد الخدمات الاستشارية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 58 مليون درهم على مجموعة «إي دي إف» /‏ EDF /‏ الفرنسية.. وتعد المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء في سد حتا الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات وبعمر افتراضي يتراوح بين 60 و80 عاماً.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي- بهذه المناسبة - إن مشروع المحطة الكهرومائية يترجم جهود الهيئة الرامية إلى المساهمة بفعالية في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وزيادة نسبة الطاقة النظيفة في دبي لتصل إلى 75% بحلول 2050 لاسيما وأن مجال الطاقة الكهرومائية بما شهده من تطورات خلال الأعوام الأخيرة أصبح أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم.