%4 ارتفاع صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» النصفية

الشارقة (الاتحاد)

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية عن النصف الأول لهذا العام بلغت 283.0 مليون درهم مقارنة بمبلغ 272.9 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 4%، كما ارتفع إجمالي أصول المصرف بنسبة 12% ليصل إلى 42.8 مليار درهم بنهاية النصف الأول لهذا العام مقارنة بـ 38.3 مليار درهم عن نهاية عام 2017.

وعلى جانب الأصول فقد بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء 22.6 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2018 مقارنة بمبلغ 21.7 مليار درهم بنهاية عام 2017. وبارتفاع قدرة 4.1%، كما ارتفعت استثمارات المصرف بنسبة 20.0% لتبلغ 6.0 مليار درهم مقارنة بمبلغ 5.0 مليار درهم بنهاية عام 2017، والتي تمثل معظمها استثمارات في صكوك سيادية وصكوك متداولة ذات تصنيف مرتفع.

ونتيجة ذلك، فقد استمر المصرف في إتباع إستراتيجيته المتحفظة لإبقاء مستوى السيولة فوق نسبة 22% من إجمالي الأصول حيث بلغ إجمالي الأصول السائلة 9.5 مليار درهم أي ما يعادل 22.2% من إجمالي الأصول وذلك بنهاية النصف الأول من عام 2018.

وعلى جانب المطلوبات، فقد حقق المصرف نجاحاً كبيراً في استقطاب المزيد من ودائع العملاء خلال العام. ليصل إجمالي ودائع العملاء مبلغ 25.7 مليار درهم بارتفاع قدرة 3.4 مليار درهم أو 15.2% مقارنة بمبلغ 22.3 مليار درهم عن نهاية عام 2017.

وتنويعا لاستخدامات مصادر التمويل، فقد نجح المصرف في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار في أبريل 2018 كجزء من برنامج الصكوك متوسطة الأجل البالغة 3 مليارات دولار، وبذلك تصبح إجمالي الصكوك المصدرة والقائمة حتى الآن 1.5 مليار دولار. وتعكس تلك الإصدارات ثقة المستثمرين على المستوى الدولي والإقليمي، في أداء المصرف ومتانة مركزه المالي.