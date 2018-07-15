«محكمة الشارقة »: انقضاء الدعوى ضد «نقفي» لتنازل المشتكي

أحمد مرسي ( الشارقة )

قضت محكمة الشارقة الجزائية الأولى، بانقضاء الدعوة في قضية إصدار الشيكات من دون رصيد «مرتجع» والتي تبلغ قيمته 177 مليون درهم، «48 مليون دولار»، والمتهم فيها عارف مسعود نقفي، مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال»، وذلك بناء على تنازل من المشتكي قدم للمحكمة في جلسة عقدت صباح أمس – الأحد -.

وقدم محامي المدعي، حميد جعفر صاحب الدعوى، وهو مساهم مؤسس في أبراج، مذكرة لرئيس الجلسة، القاضي نظير السويسي، طالب فيها التنازل عن القضية، بينما تخلف المتهمان عن حضور الجلسات السابقة والجلسة الحالية، لوجودهما خارج الدولة، حيث تبين إعلانهما بموعدها بموجب القانون 159 من قانون الإجراءات الجزائية.

وكانت المحكمة قد نظرت في القضية عدة جلسات خلال الأيام الماضية، حيث عقب أحد المحامين بوجود مصالحات في السابق بين محامي صاحب الدعوى، والمدعى ضدهم، ومنحت فرصا للأطراف للتصالح والتسوية فيها.

وتعود القضية إلى قرض بقيمة 300 مليون دولار، موزع بواقع مائتي مليون لـ «أبراج كابيتال»، و100 مليون دولار لعارف نقفي، وتم تسليم الشيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات، فيما تم لاحقاً الاتفاق على آلية ومواعيد للسداد، وتم سداد 33 مليون دولار من القرض، فيما لم يلتزم الطرف الثاني بالمواعيد اللاحقة.

كما وأصدر مكتب النائب العام في الشارقة، الفترة الماضية، أمراً باستدعاء نقفي، الموجود حالياً خارج الدولة، و«محمد رفيق لاخاني، مسؤول تنفيذي في المجموعة، بسبب تحرير شيك بقيمة 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) موقع من المتهمين لصالح حميد جعفر، مساهم مؤسس في أبراج، في الوقت السابق، وقدم المدعي بالحق قرضا بقيمة 300 مليون دولار موزع بواقع مائتي مليون لأبراج كابيتال و100 مليون دولار للمتهم الأول، فيما تم لاحقاً سداد 33 مليون دولار من القروض وتم تسليم شيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات.