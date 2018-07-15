دبي (الاتحاد)

استقطبت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس أكثر من 1.4 مليون زيارة خلال النصف الأول من العام 2018 بنسبة ارتفاع تبلغ 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وكان أبريل أحد الشهور التي شهدت تحطيم الأرقام القياسية، وذلك من خلال استقطاب أكثر من 300 ألف زائر بتأثير تدفق السياح في موسم العطلات المدرسية الدولية. وبالإضافة لتنظيم الوجهة لمهرجان «اليوم الكبير» للمرة الثانية في 20 أبريل 2018 حيث حققت رقماً قياسياً أخر من خلال أعداد الزيارات في يوم واحد عبر استقطابها أكثر من 36 ألف زيارة في يوم واحد.

واستقبلت دبي باركس آند ريزورتس أكثر من 612 ألف زيارة خلال الربع الثاني من العام 2018 مقارنة بـ 414 ألف زيارة تم تحقيقها في الربع الثاني من العام 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 48%.

أن نموذج الأعمال في المنتزهات الترفيهية يعتمد بشكل كبير على المواسم، وبالرغم من تحقيق دبي باركس آند ريزورتس نسب نمو مرتفعه في أعداد الزيارات من عام إلى آخر، وارتفع معدل الإشغال في فندق لابيتا ليصل إلى 55% في النصف الأول من العام 2018، دلالة واضحة على أهمية التحسن مقارنة بمعدل إشغال 24% تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال محمد الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس» نحن فخوريين باستمرارنا في تحقيق النمو من عام إلى آخر في أعداد الزيارات وتحقيق النمو في معدل الإشغال الفندقي. شهد النصف الأول من العام 2018 عن تحقيقنا نمو بنسبة 46% في أعداد الزيارات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتشهد نتائجنا بأن دبي باركس آند ريزورتس تسير في مسار نمو واضح.