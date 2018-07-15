المزروعي يبحث تعزيز التعاون مع مسؤولي «ألبرتا» الكندية

ألبرتا (وام)

شارك معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، في أعمال الندوة الافتتاحية لمجلس الأعمال الكندي - الإماراتي، وملتقى ستامبيد للاستثمار اللذين عقدا في مدينة كالغري في مقاطعة ألبرتا الغربية الكندية.

كما شارك معاليه - خلال الزيارة التي رافقه خلالها فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا - كمتحدث رئيسي في «مؤتمر كالغري للطاقة» الذي نظمته مؤسسة الأوراق المالية التابعة لبنك تورنتو دومينيون TD Securities، أحد أكبر البنوك التجارية في كندا.

واجتمع معالي الوزير سهيل بن محمد المزروعي مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين على المستويين الفيدرالي والإقليمي من بينهم معالي فرانسوا فيليب شامباني وزير التجارة الدولية الكندي وكل من معالي أحمد حسين وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، ومعالي لورانس ماكالي وزير الزراعة والصناعات الغذائية في الحكومة الفيدرالية الكندية، ومعالي ريتشيل نوتلي رئيسة حكومة مقاطعة ألبرتا ومعالي مارغرييت إيلين ماكويغ بويد وزيرة الطاقة، ومعالي أونيل كاليير وزير الزراعة في حكومة مقاطعة ألبرتا الغربية الكندية.

كما التقى معاليه مع عدد من الوزراء والبرلمانيين الفيدراليين والمحليين لمناقشة واستكشاف سبل تطوير وتحسين العلاقات المتينة بين دولة الإمارات وكندا بشكل عام، ومقاطعة ألبرتا على وجه الخصوص.