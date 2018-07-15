دبي(وام)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يواصل لعب دور إيجابي مؤثر في تحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دبي منذ عقود، وذلك من خلال تعزيز شراكاته مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، واستقطاب أهمها ودعم أعمالها من خلال بيئة نموذجية توفر مختلف مقومات النمو وتعين شركائها على اكتشاف آفاق جديدة نحو بلوغ مستويات متقدمة من الإنجاز والتميز على أساس من التفاهم والتعاون البناء.

وأوضح سموه أن استراتيجية عمل المركز تعكس في مضمونها وإطارها العام رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الرامية إلى تأكيد موقع دبي كوجهة عالمية للابتكار والاستثمار.

في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة تعزيز مكانتها كمركز محوري لانطلاق كل من يسعى للوصول إلى فرص أرحب للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي يقدر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 77 تريليون دولار.

وأعرب سموه عن ارتياحه للنتائج الطيبة التي يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيقها مع الالتزام بتطبيق أرقى المعايير والممارسات العالمية، مضيفاً «نشكر كل من ساهم في ترسيخ مكانة المركز بين أهم وأكفأ المراكز المالية عالميا، وفي مقدمتهم شركاؤنا من مختلف أنحاء العالم للثقة الكبيرة التي أولوها لإمارة دبي وللمركز على مدار سنوات من الإنجازات والنجاح المشترك.. إذ نؤكد التزامنا بتوطيد هذه الشراكة ونرحب بانضمام كل من يجد في هذه المنظومة، التي اختارت التميز شعاراً لها، الخيار الأمثل للوصول إلى مزيد من فرص النمو والازدهار».

وبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز حتى نهاية شهر يونيو الماضي 2003 شركات، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 8 في المائة مقارنة مع 1853 شركة بنهاية فترة 31 ديسمبر 2017 وزيادة سنوية بنسبة 14 في المائة من 1750 شركة، وهو ما يؤكد تنامي ثقة المستثمرين والشركات العالمية المتواصلة في إمارة دبي كمركز مالي مرموق في المنطقة المدعومة برؤية القيادة الرشيدة.

وفي ظل النمو المستمر في عدد الشركات التي تزاول أعمالها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.. أصبح عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» أكثر من 614 شركة.