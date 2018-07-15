دبي(وام)
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يواصل لعب دور إيجابي مؤثر في تحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دبي منذ عقود، وذلك من خلال تعزيز شراكاته مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، واستقطاب أهمها ودعم أعمالها من خلال بيئة نموذجية توفر مختلف مقومات النمو وتعين شركائها على اكتشاف آفاق جديدة نحو بلوغ مستويات متقدمة من الإنجاز والتميز على أساس من التفاهم والتعاون البناء.
وأوضح سموه أن استراتيجية عمل المركز تعكس في مضمونها وإطارها العام رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الرامية إلى تأكيد موقع دبي كوجهة عالمية للابتكار والاستثمار.
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وأعرب سموه عن ارتياحه للنتائج الطيبة التي يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيقها مع الالتزام بتطبيق أرقى المعايير والممارسات العالمية، مضيفاً «نشكر كل من ساهم في ترسيخ مكانة المركز بين أهم وأكفأ المراكز المالية عالميا، وفي مقدمتهم شركاؤنا من مختلف أنحاء العالم للثقة الكبيرة التي أولوها لإمارة دبي وللمركز على مدار سنوات من الإنجازات والنجاح المشترك.. إذ نؤكد التزامنا بتوطيد هذه الشراكة ونرحب بانضمام كل من يجد في هذه المنظومة، التي اختارت التميز شعاراً لها، الخيار الأمثل للوصول إلى مزيد من فرص النمو والازدهار».
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وفي ظل النمو المستمر في عدد الشركات التي تزاول أعمالها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.. أصبح عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» أكثر من 614 شركة.