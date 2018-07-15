32 مشروعاً لإدارة النفايات في أبوظبي خلال 2017



تاريخ النشر: الإثنين 16 يوليو 2018 بسام عبد السميع (أبوظبي) تراجعت كمية النفايات في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 2012 إلى 2017، بمقدار 25.4%، كما تراجع نصيب الفرد اليومي من النفايات البلدية إلى 1270 جراما يومياً، وبلغ نصيب نفايات الإنشاءات والهدم 41.7% من إجمالي النفايات لعام 2017، فيما بلغ إجمالي عدد مشروعات إدارة النفايات في إمارة أبوظبي إلى 32 مشروعاً في العام الماضي 2017، بحسب تقرير مركز إحصاء أبوظبي، الصادر أمس عبر الموقع الإلكتروني تحت عنوان «إحصاءات النفايات 2017». وعرف التقرير النفايات، بأنها عبارة عن المخلفات الناتجة من الأعمال اليومية للبشر، وذلك من مختلف الأنشطة اليومية سواء على البيئة والصحة العامة.وقال التقرير «إن المشاريع توزعت بواقع 10 مشاريع في مدينة أبوظبي و13 في مدينة العين و9 في مدينة الظفرة»، مشيراً إلى أن مشاريع مكّب النفايات استحوذت على نسبة 31% من إجمالي المشاريع، فيما بلغت نسبة مشاريع نقل النفايات نحو 31%، ثم مشاريع إعادة التدوير بنحو 13% ومشاريع التحويل إلى سماد 13% ومشاريع الحرق 6% ومشاريع الطمر الصحي 3% ومشاريع تصنيف النفايات 3%.وأوضح التقرير أن كمّية النفقات الصلبة المولّدة في إمارة أبوظبي بلغت نحو 9.657 مليون طن في عام 2017، وشكلت النفايات غير الخطرة نسبة 98.1% منها، في حين شكلت كمية النفايات الخطرة نسبة ضئيلة تصل إلى نحو 1.9%.